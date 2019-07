”SDP:lle ei keväällä järkiratkaisu kelvannut”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vanhustenhoitokeskustelussa höynäytettiin kansaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra kirjoittaa Itä-Savon yleisönosastolla eduskuntavaalien alla käydystä kiivaasta keskustelusta vanhustenhoidon ongelmista.

– Tuolloiset oppositiopuolueet, SDP etunenässä, esittivät ratkaisuksi, että lakiin kirjattaisiin hoitajamitoitusluvuksi 0,7 ja antoivat ymmärtää, että tämä olisi ratkaisu vanhustenhoidon ongelmiin. Moni puolue yhtyi vaatimukseen, jopa pääministeripuolue keskusta. Kokoomus jäi yksin ehdottaessaan, että asia valmisteltaisiin harkiten ja vanhustenhoito pantaisiin kuntoon huolellisesti suunnitellen, Jukka Kopra toteaa.

Hän muistuttaa, miten hoitajakeskustelun käydessä kuumimmillaan SDP:stä luvattiin, että hoitajamitoitus saataisiin lakiin muutamassa tunnissa.

– Nyt ministerin (SDP:n Krista Kiuru) ääni kellossa on muuttunut. Luvatun muutoksen teko vaatiikin vuosikausia aikaa. Tämä on varmasti totta, mutta on pakko kysyä, onko tehtävän monimutkaisuus tullut alaan hyvin perehtyneelle ministeri Kiurulle yllätyksenä?

Jukka Kopran mukaan ”tosiasiassa hallitus ja Kiuru siis ovatkin valmistelemassa hoitajamitoitusta niiden suuntaviivojen mukaan, jotka kokoomus asetti talvella”.

– Vaalikiimassa olevalle puolueelle ei kuitenkaan kokoomuksen keväällä esittämä järkiratkaisu tai mukaan huolellisesti tehtävä valmistelutyö kelvannut. Sen sijaan kaikki keinot käytettiin äänien saamiseksi ja kansaa höynäytettiin kunnolla uskottelemalla, että ongelmat ratkeavat nopeasti yhtä lukua korjaamalla. Nyt vaalien jälkeen onkin sitten havaittu harkinnan ja huolellisen suunnittelun järkevyys, Kopra sanoo.

Kansanedustajan mukaan on hyvä asia, että hallitus panostaa vanhustenhoitoon ja pyrkii laittamaan hoitajamitoitus-asian kuntoon.

– Urakka on vaativa ja jos siihen olisi ryhdytty jo keväällä kokoomuksen ehdottamalla tavalla, oltaisiin jo pitkällä.