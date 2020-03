SDP: Vaikein koettelemus sitten sodan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on suomalaisen yhteiskunnan vaikein koettelemus sitten sodan jälkeisen ajan, Antti Lindtman sanoo.

– Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee poikkeusolot. Siksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valmiuslain käyttöönottoasetuksesta. Keino on järeä, mutta välttämätön, totesi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ryhmänsä puheenvuorossa keskustelussa valmiuslain käyttöönotosta.

– Totuttu elämä rajoittuu monin tavoin. Kouluja, kirjastoja, teattereita ja uimahalleja suljetaan. Julkisia kokoontumisia rajoitetaan. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään. Yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi varhaiskasvatukseen pääsy kuitenkin turvataan, hän luetteli.

Rajoitustoimien lisäksi hallitus auttaa Lindtmanin mukaan elinkeinoelämää ja vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä merkittävällä tukipaketilla.

– Talouden toiminta tulee vaatimaan vielä lisää huomiota ja aitoa elvytystä, mutta ensivaiheessa voimavarat on laitettava koronan leviämisen hidastamiseen ja yritysrahoituksen turvaamiseen.

Työmarkkinoilla tarvitaan Lindtmanin mukaan jälleen laajaa yhteistoimintaa talouskehityksen vakauttamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi.

– Tärkeää on, että tarpeelliset ratkaisut tehdään tasapuolisesti ja että hallitus kunnioittaa kolmikantaista neuvottelumenettelyä, työmarkkinoiden sopimustoimintaa ja myös palkansaajien oikeuksia.

Lindtman tunnusti, että toimet eivät ole helppoja ja ne vaativat paljon meidän jokaisen arjessa.

– Vaikeinakin hetkinä on ajateltava, että meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme elämää. Menestyvä talous ja toimiva arki ovat tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on elämä.

Lindtman totesi, että koettelemus kohtelee meitä epätasaisesti.

– Joillakin pienyrittäjillä kassa tyhjenee, monet pienipalkkaiset joutuvat lomautetuiksi. Toiset taas joutuvat tekemään ylitöitä jaksamisensa rajoilla. Siksi tarvitsemme yhteisvastuuta ja toistemme auttamista – kaikki omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan.

– Tuntemattoman edessä meillä on toisemme. Kansalaiset odottavat, että jätämme nyt toissijaiset erimielisyydet syrjään ja tiivistymme. Suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä, kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla. Ja suomalaisten osaamiseen, sinnikkyyteen ja sitkeyteen luottaen. Niin nytkin, Lindtman sanoi.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen poikkeuksellisia, mutta välttämättömiä toimia ja valmiuslain käyttöönottoa suojellaksemme heikoimpia sekä turvataksemme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminta, Lindtman totesi.