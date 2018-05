SDP vaatii hallitusta vetämään esityksensä pois

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP pitää hallituksen esitystä nuorten työsuhdeturvan heikentämisestä vastuuttomana.

– Lisäksi tällainen kategorinen – iän perusteella rajaaminen – sopii myös erittäin huonosti perustuslain suojaamaan syrjimättömyysvaatimukseen. Sukupuolten tasa-arvoa unohtamatta, kansanedustaja Ilmari Nurminen sanoi SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa tiistaina eduskunnassa.

SDP:n mielestä hallituksen politiikan suureksi linjaksi on valitettavasti muodostunut työehtojen heikentäminen ja eriarvoisuuden kasvattaminen.

– Keskustan ja kokoomuksen johtama hallitus on koko toimikautensa ajan sanelupolitiikalla tuonut erilaisia esityksiä, joilla työntekijöiden työsuhdeturvaa on heikennetty ja työttömien toimeentuloa on leikattu, Nurminen sanoi.

– Nyt hallitus kertoi, että henkilöperusteista irtisanomissuojaa heikennetään alle 20 hengen yrityksissä. Näyttää vahvasti siltä, että hallitus on ajamassa ikuista koeaikaa työntekijöille, hän jatkoi.

Nurmisen mukaan sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen sanelupolitiikkaa ja yksipuolisia heikennyksiä työmarkkinoilla. SDP vaatii hallitusta vetämään nuoria syrjivän esityksensä pois.

– Pieniä- ja keskisuuria yrityksiä pitää tukea palkkaamaan työntekijöitä, ei irtisanomaan. SDP on esittänyt työllistämissetelin käyttöönottoa, kansainvälisesti arvostetun nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman vahvistamista sekä arvonlisäveron alarajan nostamista 30 000 euroon. Nämä olisivat fiksumpia ja tehokkaampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi.

Lopuksi Nurminen ilmoitti kannattavansa Antti Lindtmanin (sd.) hallitukselle tekemää epäluottamuslausetta.