SDP vaatii ”Björn Wahlroosille ja kumppaneille” arvonnousuveroa

SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava, kansanedustaja Timo Harakka vaatii ottamaan käyttöön arvonnousuveron.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on siirtänyt viime vuosina perillisilleen Sammon osakkeita yhteensä 154 miljoonan euron arvosta. HS:n tietojen mukaan näistä siirroista ei ole tarvinnut maksaa veroja Suomessa tai Ruotsissa, johon Wahlroos muutti vuonna 2013.

– Suomessa 154 miljoonan euron lahjoista olisi pitänyt maksaa veroa noin 25 miljoonaa euroa, mutta varakkaat voivat välttää verot muuttamalla kirjansa ulkomaille. Työssä käyvillä ei tällaista mahdollisuutta ole ja he maksavat veronsa kiltisti perinnöistään ja palkastaan. Tämä lisää eriarvoisuutta, sanoo Timo Harakka.

Hänen mukaansa Verohallinto on nostanut esiin, että ongelma ei koske vain yksittäisiä henkilöitä.

Harakan mukaan SDP:llä on myös ratkaisu, jolla verojen välttely saadaan kuriin.

– Olemme esittäneet arvonnousuveroa. Se tarkoittaa, että Suomi verottaa muuton jälkeen annettuja lahjoja ja myyntejä siltä osin, kun arvonnousu on tapahtunut Suomessa asuessa. Esimerkiksi Wahlroosien tapauksessa osa lahjasta olisi todennäköisesti verotettu Suomessa, Harakka sanoo.

Arvonnousuvero (exit tax) on jo käytössä monissa maissa, esimerkiksi Norjassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Se voidaan toteuttaa kansainvälisten sopimusten puitteissa. Keskeinen periaate on, että tulo verotetaan siellä, missä se on syntynyt.

– Nykytilanteessa Suomi tarjoaa miljoonien verokannusteen muuttaa pois Suomesta. Olisi hyvä, jos pidämme kiinni myös osaavista yritysjohtajista ja menestyvistä sijoittajista, Harakka sanoo.