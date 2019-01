”SDP tekee vakavalla vanhusten asialla vaalipolitiikkaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos sote-uudistus nyt kaatuisi, vanhustenhoidon yksityistäminen voimistuisi keskustalaisten mukaan hallitsemattomasti.

Keskustan eduskuntaryhmän johdon mielestä isojen hoiva-alan yritysten Esperi Caren ja joidenkin muiden toiminnassa paljastuneet epäkohdat ovat vakavia ja kestämättömiä.

– Ahneus näyttää ohittaneen inhimillisyyden vanhustenhoidossa. Tätä emme voi hyväksyä, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja varapuheenjohtajat Hanna Kosonen ja Markus Lohi toteavat kannanotossaan.

Heidän mielestä on hyvä, että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla haetaan tällä viikolla ratkaisuja siihen, miten vanhustenhoidon ongelmia korjataan.

– Lähtökohtana on ilman muuta oltava, että jokainen ikäihminen Suomessa saa inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuipa hän sitten hoivakodissa tai kotonaan.

”Hoiva ei parane välikysymyksellä”

Keskustan johdon mukaan vanhustenhoidon ongelmat ovat kärjistyneet pidemmän ajan kuluessa, ja kaikilla puolueilla on ”perinpohjaista peiliin katsomisen tarvetta”.

– Ikäihmiset ja heidän läheisensä ansaitsevat sen, että syyttelyn sijaan me päättäjät haemme yhdessä ratkaisuja oikeutettuihin huoliin, keskustalaiset linjaavat.

– On valitettavaa, että SDP:lle tämä ei näytä sopivan. Se on tekemässä vakavalla ja lähes jokaista suomalaista koskettavalla asialla vaali- ja puoluepolitiikkaa. Yhdenkään vanhuksen hoiva ei parane opposition välikysymyksellä, vaan riittävien palveluiden ja hoivan turvaamisella kaikissa tilanteissa.

Keskustalaiset toteavat, että SDP on tehnyt kaiken voitavansa sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseksi, vaikka juuri se olisi iso osa ratkaisua vanhustenhoidon kestävässä parantamisessa.

– Jos uudistus nyt kaatuisi, vanhustenhoidon sekä ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen tulee hallitsemattomasti voimistumaan. Tätäkö SDP todella haluaa?

Pörssiyhtiöiden vallankaappaus halutaan torjua

Keskustan tavoite on viedä uudistus viimein maaliin, jotta palvelut voidaan turvata tasa-arvoisesti paitsi jokaiselle ikäihmiselle myös kaikille suomalaisille kautta maan.

– Linjamme on ollut ja on, että myös tulevaisuudessa vastuu palveluista on julkisella puolella. Yksityiset hoito- ja hoiva-alan yritykset voivat täydentää julkisia palveluja.

Keskustalaiset haluavat sen sijaan torjua kaikin keinoin kehityksen, jossa isot, verot muualle kuin Suomeen maksavat pörssiyritykset ottavat vallan sosiaali- ja terveyspalveluissa.