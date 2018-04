SDP: Tarvitaan uudistusten iso vitonen

SDP:n mukaan nyt on ryhdyttävä välttämättömiin uudistuksiin talouskasvun kestävyyden varmistamiseksi 2020-luvulla.

SDP käsitteli evästyksiään hallituksen kehysriiheen tiistaina Helsingissä.

– Suomi tarvitsee viisi kestävän kasvun uudistusta, jotka SDP on valmistellut tai valmistelee. Tulevaisuusohjelman ”isoon vitoseen” kuuluvat naisten työllisyyttä ja palkkoja parantava perhevapaauudistus, nuorten asemaa edistävä oppivelvollisuusuudistus, mahdollisuuksien tasa-arvon takaava varhaiskasvatusuudistus, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukeva verouudistus sekä maailman muutoksiin vastaava sosiaaliturvauudistus, SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Harakka sanoo.

– Nämä kaikki kestävän kasvun uudistukset jäävät seuraavalle hallitukselle, todennäköisesti kuudeskin – hyvän hoidon turvaava ja hallittujen kustannusten terveydenhoitouudistus, Harakka uumoilee.

Uudistusten lisäksi kestävän talouskasvun kannalta olennaisia ovat niin asumiseen ja liikenteeseen kuin eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvät toimet, sanovat valtiovarainvaliokunnan jäsenet Riitta Myller ja Maria Tolppanen.

Myller korostaa, että yksi keskeisimmistä keinoista vaikuttaa työllisyyden paranemiseen ja työvoiman saatavuuteen on ratkaisujen löytäminen asumisen ja liikkumisen pullonkauloihin.

– Ratkaisuja on haettava yhdistämällä asumisen ja liikenteen suunnittelu ja kehittäminen. Hyviä kokemuksia tästä on jo saatu monin paikoin pääkaupunkiseudulla, kun asuntorakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle on vauhdittunut. Kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat tässä työssä tärkeässä roolissa, ja niitä on kehitettävä edelleen ja ulotettava myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kasvukeskuksiin.

SDP:n mukaan hyvillä liikenneyhteyksillä ja toimivalla joukkoliikenteellä työssäkäyntialueita voidaan laajentaa. Ratkaisujen keskiössä on raideliikenne yhdistettynä muuhun joukkoliikenteeseen. Liikenteen suunnittelun pohjaksi on otettava valtakunnallisen runkoverkon määrittely.

– Liikkumisen pitää olla vaivatonta ja edullista, jolloin työssäkäynti on mahdollista kauempaakin. Ratkaisuja on vastattava ihmisten tarpeisiin asumisen ja liikkumisen osalta. Asumisen ja liikenteen kehittämisen on oltava pitkäjänteistä ja katsottava pidemmälle tulevaisuuteen tuleville vuosikymmenille. Sen on tuettava myös suurimman globaalin ongelman, ilmastonmuutoksen torjuntaa, sanoo Myller.

Huolta ulosotto-ongelmasta

Maria Tolppanen nostaa esille yhden työllistymiseen merkittävästi vaikuttavan ja taloudellista ahdinkoa aiheuttavan ongelman.

– Ulosottoon joutuneiden kannusteet työllistyä ovat heikot – puhumattakaan sen inhimillisistä kustannuksista. Siksi näiden ihmisten asemaa on helpotettava.

SDP:n mukaan erityinen ongelma ovat ulosottoon joutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Vuonna 2016 ulosottoon päätyi 350 000 asiakasmaksua. Asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai alennettava, mikäli se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon.

Tolppasen mukaan nyt lakia ei noudateta, eikä sitä valvo kukaan tai sanktioi. Näitä laissa olevia mahdollisuuksia on käytettävä ja helpotettava heikoimmassa asemassa olevien taloudellista ahdinkoa.

– Ihmisten työllistymisen kannalta asialla on iso merkitys. Koska ulosoton suojaosa on niin matala, työtä ei voi ottaa vastaan. Suojaosa on saatava korkeammaksi ja työn vastaanottaminen kannattavaksi, painottaa Tolppanen.