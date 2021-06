SDP tappiosta huolimatta ykkönen Lahdessa

Kokoomuksen paikkamäärä on pysymässä ennallaan, mutta perussuomalaiset on voittamassa lisäpaikkoja.

SDP on säilyttämässä suurimman puolueen aseman Lahdessa, vaikka puolueen kannatus onkin laskenut 25,6 prosenttiin.

Kokoomus on toisena 21,7 prosentilla ja kolmanneksi on nousemassa perussuomalaiset 16,6 prosentilla.

Lahdessa eniten ääniä on kerännyt perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto, 1 148 ääntä. Kaupungin aiempi ääniharava SDP:n kansanedustaja Mika Kari on saanut 952 ääntä. Kolmanneksi eniten ääniä on saanut kokoomuksen ehdokas, johtaja Milla Bruneau, 810 ääntä. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) 735 ääntä, mikä on neljänneksi eniten.

Äänistä on laskettu noin 72 prosenttia.