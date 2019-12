Tarja Filatov: Lisää työllisyystoimia on tulossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n mukaan myös muilla kuin varsinaisilla työllisyystoimilla on vaikutusta.

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatovin mukaan hallitus valmistelee parhaillaan työllisyystoimia, joilla 75 prosentin työllisyysasteeseen päästään.

Tarja Filatovin mukaan työllisyyden vahvistaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa, koska tuottavuusvaateet kasvavat, kansainvälinen kilpailu kiristyy ja työikäiset ikäluokat pienentyvät. Hänen mukaansa ”on luotava suotuisa ympäristö, jotta yritysten on mahdollista kasvaa ja työllistää enemmän ihmisiä. Oleellista on investoinnit, osaaminen ja työn tuottavuuden vahvistaminen”.

– Siksi: kuntakokeilun avulla nivotaan aikaisempaa paremmin yhteen terveys-, sosiaali- koulutus ja työvoimapolitiikka. Palkkatuella lisätään työvoiman tuottavuutta työsuhteen alkuvaiheessa. Ammatillisella työvoima- ja muuntokoulutuksella vahvistetaan nopeasti työvoiman osaamista. Ja niin edelleen, Tarja Filatov totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan talousarvion palautekeskustelussa tiistaina.

– Suomi ei pärjää massatuotannolla ja työn hintaa halpuuttamalla. Meidän on tehtävä asioita fiksummin.

Kansanedustajan mukaan ”kannattaa muistaa, että myös muilla kuin varsinaisilla työllisyystoimilla on vaikutusta työllisyyteen”.

– Esimerkkinä budjetissa olevat panostukset mielenterveysstrategiaan ja nuorten ja lasten harrastuksiin. Mielenterveyden häiriöt on suurin työkyvyttömyyden syy ja jos lapsella on yksikin harrastus se ennalta ehkäisee syrjäytymisriskiä merkittävästi.

– Kaikki se, mitä teemme tai jätämme tekemättä ilmastopolitiikassa nyt vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Pieni osaava Suomi voi kehittää uutta ilmastoteknologiaa ja ratkaisuja, jotka vahvistavat vientiä ja lisäävät työpaikkoja.