SDP:n mukaan talouden vakauttamisen aika ei ole nyt

Puolue pitää leikkauspuheita ongelmallisina.

SDP:n kansanedustaja Raimo Piiraisen mukaan puolue pitää tällä hetkellä erityisen ongelmallisena puheita siitä, että julkiseen talouteen pitäisi tehdä leikkauksia.

– SDP pitää erityisen ongelmallisena tässä tilanteessa talouden leikkaus- ja näivetyspuheita, joita erityisesti oppositiosta kuuluu paljon. Julkisen talouden vakauttamisen aika tulee, mutta se ei ole nyt. Tämä ei ole vastuuttomuutta vaan tämä on viisautta, Raimo Piirainen sanoi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa julkisen talouden suunnitelman 2021-2024 selonteon yhteydessä tiistaina.

Piiraisen mukaan ”hallitus on sitoutunut julkisen talouden vahvistamiseen ja velkasuhteen vakauttamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä talouden asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti”.

– On tärkeää, että julkisen talouden vahvistaminen tehdään ajassa, jolloin talouden toipuminen on jo alkanut. Emme saa vaarantaa sitä liian aikaisin tehdyillä toimilla. Samalla kun tarkastelemme julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainoa, on valtion tulopohjaa vahvistettava eikä verotusta tule jättää tarkastelun ulkopuolelle, Piirainen sanoi.

Hänen mukaansa hallituksella on valmistelussa rakenteellisia uudistuksia. Näitä ovat muun muassa sote-uudistus ja oppivelvollisuuden pidentäminen.

– Korkeakouluihin on lisätty aloituspaikkoja, mikä on tärkeää. Työllisyystoimista linjataan syksyllä budjetin yhteydessä. Eläkeuudistukset on tehty aina yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja niin tulee olla nytkin. SDP:n mielestä tärkeää on pidentää työuria sekä alku- että loppupäästä.

– Pidemmän ajan kasvun kannalta on välttämätöntä vahvistaa tuottavuutta lisäämällä koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Uusissa innovaatioissa piilevät Suomen uudet Nokiat ja muut menestystarinat.