Sdp ja vihreät haluavat kieltää polttomoottorit – IS: Kansalaisilta tyrmäys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköautolla ei pärjää Helsingin ulkopuolella, kertovat paljon autoa työssään tarvitsevat.

Vaatimukset polttomoottoriajoneuvojen kieltämisestä ja sen seuraukset pelottavat autoa tarvitsevia suomalaisia, kertoo Ilta-Sanomat. Sdp ja vihreät ovat vaatineet uusien polttomoottoriautojen kieltämistä.

Työnsä takia 35 000 kilometriä vuodessa ajava eläinlääkäri Hanna Nurmi ei usko, että sähköautolla pärjää Koillis-Lapissa.

– Täällä dieselautollakin saa olla tarkkana, että polttoaine riittää, kun huoltoasemia on harvassa. Joskus sekin on päässyt loppumaan, mutta onneksi takakontissa on ollut varakanisteri. Missähän niitä sähköautoja sitten ladattaisiin, Nurmi kysyy IS:ssa.

Ambulanssissa työskentelevän erikoishoitomestari Marko Jämsenin mukaan sähköautojen toimintamatka ei ole vielä riittävä.

– Potilasturvallisuus vaarantuisi, jos siirtyisimme nykyisenkaltaisiin sähköautoihin.

Jämsen työskentelee Jokilaaksojen pelastuslaitoksella. Hänen vastuullaan on sairaankuljetus 17 kunnan alueella.

– Yhden keikan pituus on meillä 300–400 kilometriä.

Pohjois-Karjalassa toimivan metsäkoneyrittäjä Simo Kuittisen mukaan ehdotus polttomoottoriautojen kieltämisestä ”ei ole tätä päivää”.

– Suoraan sanottuna aika epäreilulta kuulostaa. Sähköauto voi toimia jossain kaupungissa, mutta meillä on pitkät työmatkat, 50–100 kilometriä sivunsa. Työmaalta pitäisi päästä vielä kotiin, eikä metsäautoteiden varressa ole lataustolppia tai lämmitettyjä parkkihalleja, Kuittinen sanoo IS:lle.

– Sähköautolla pitäisi päästä pakkasellakin vähintään se 500 kilometriä, mutta se ei ole todellisuutta. Ja jos matkalla pitää pysähtyä latailemaan, työnantaja sen joutoajan joutuisi maksamaan.

Keskon autokaupan toimialajohtaja Johan Frimanin mukaan ehdotus ei ole realistinen. Hän sanoo IS:ssa olevan ”käsittämätöntä, että jotkut lausuvat julkisuudessa tällaista”.