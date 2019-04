Alberto Claramunt: SDP ja kokoomus taistelevat veroista

Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Sinipunahallitus näyttää mahdolliselta, vaikka veroista väännetään.

Julkisuudessa spekuloitiin vaalikamppailusta alkaen, miten kokoomus ja SDP kykenisivät sopimaan talouspoliittiset erimielisyytensä.

Tiistaina kokoomus vastasi tähän kysymykseen luovuttamalla hallitustunnustelija Antti Rinteelle vastauksensa. Ytimekkääseen kysymykseen kykenee antamaan ytimekkään vastauksen: vain veroista väännetään ja niissäkin on löydettävissä kompromissi.

Kokoomuksen vastauksen punainen lanka on talouden vakaus ja verotuksen alentaminen kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen ja eläkeläiset huomioiden. Tässä on ensimmäinen keskustelun paikka, koska siis kokoomuksen linjaus tarkoittaa veronalennuksia myös hyvätuloisille. Ongelma on ratkaistavissa, kun painotus veronalennnuksissa osunee pieni- ja keskituloisiin.

Kokoomus asettaa myös ehdoksi, ettei yrittämisen verottamista kiristetä. Mitä kaikkea yrittämisen verottamiseen lasketaan, jää neuvotteluiden varaan. Tämän ehdon kanssa muuten yhtä tiukkana on keskusta. Keskusta ei kuitenkaan lausunut tuloverotuksesta mitään kovin ehdotonta. Tässä suhteessa kokoomuksen ja keskustan verolinjassa voi nähdä sävyeron.

Yhteisöverotukseen ei olla kajoamassa. Sen Antti Rinne jo vaalikamppailussakin puolittain myönsi antamalla tunnustuksen Jutta Urpilaisen kätilöimälle yhteisöveron alentamiselle.

Selvää on, että SDP ja kokoomus myös vääntävät, mitä SDP:n paaluttama veropohjan laajentaminen tarkoittaa käytännössä. SDP on ajanut rahoitusmarkkinaveroa voimalla. Rahaa pitää löytää jostain lukuisiin lupauksiin, joten uusia verolähteitä kaivetaan tiuhalla kammalla.

Oleellisin huomio kokoomuksen vastauksissa on kuitenkin se, mitä sieltä puuttuu. Kokoomus ei aseta työmarkkinauudistuksia, esimerkiksi paikallisia sopimusta kynnyskysymykseksi. Tämä kielii siitä, että kokoomus on tosissaan pyrkimässä hallitukseen Antti Rinteen kanssa. Jos sinipunahallitus syntyy, työmarkkinakeskusjärjestöt tulevat aiempaa vahvemmin muokkaamaan Suomen linjaa. EK ja SAK ovat käyneet jo pidempään taustakeskusteluja, miten yhteinen sävel olisi löydettävissä. Jos talous kasvaa kohtuullisesti, työmarkkinauudistusten jäädyttäminen ei ole välttämättä fataalia. Se tosin tarkoittaa sitä, että vuokratyömarkkinat jatkavat kasvuaan.

Ja vielä se Kemin sellutehdas. Ei tarvitse olla kovin suuri ennustaja, jos arvioi, että vihreät nielevät asian retorisen miekkailun jälkeen. Sinipunahallitus on perinteisesti nojannut kasvun luomiseen, eikä hallitustunnustelija Rinne tee tässä poikkeusta.

Parin miljardin investointi Kemiin on sellainen alue- ja valtakunnantaloudellinen paukku, jota ei voida torpata. Investointi perustuu kuitupohjaisten pakkausten kovaan kysyntään, mikä liittyy mm. nettikaupan lisääntymiseen. Samalla tehdas tuottaa ylijäämäsähköä sekä syrjäyttää kiertotalouden vastaista muovia. Sitä paitsi kun metsällä on arvoa (puulla kysyntää), sitä myös hoidetaan. Investointi on lottovoitto Suomelle.

