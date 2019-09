SDP: Irak tarvitsee tukeamme

SDP:n eduskuntaryhmän mukaan Isis on edelleen ongelma, vaikka jihadistiliike onkin heikentynyt.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa vahvan tuen Suomen osallistumisen jatkamiselle turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa ja toivoo valiokuntakäsittelyissä käytävän hyvää ja kattavaa keskustelua selonteosta, Kimmo Kiljunen sanoi SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa.

Torstaina eduskunnassa lähetekeskustelussa on vuorossaan viides selonteko, joka liittyy Suomen osallistumiseen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa.

Vuodesta 2015 lähtien Suomi on osallistunut tähän osana kansainvälisen Isisin vastaisen koalition Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatiota. Jihadistiliike ISIS otti laajat alueet Irakissa ja Syyriassa hallintaansa ja perusti sinne vuonna 2014 kalifaatin järkyttävin ihmisoikeusloukkauksin.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) pohjalta perustettiin Isisin vastainen kansainvälinen koalitio, joka pyrkii palauttamaan turvallisuuden ja vakauden Irakiin. Suomi on mukana tässä koalitiossa.

– Tänä päivänä voimme olla hyvillämme, että tilanne Irakissa on parantunut siitä, mitä se oli eduskunnan käsitellessä ensimmäistä selontekoa. Turvallisuustilanteen kohentumisessa kansainvälinen Isisin vastainen koalitio on ollut merkittävässä osassa, Kiljunen totesi.

Vaikka Isis on heikentynyt ja julistettu voitetuksikin, se ei hänen mukaansa kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö se olisi edelleen ongelma – ei ainoastaan Irakille, mutta laajemmin koko alueelle.

– Huolimatta kohentuneesta turvallisuustilanteesta Irak tarvitsee edelleen kansainvälisen yhteisön tukea, ml. meidän tukemme. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitääkin tärkeänä Suomen osallistumisen jatkamista Irakin turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa.

– Tämä osaltaan lisää vakautta ja turvallisuutta ja tukee siten yhteiskunnan jälleenrakentamista, Kiljunen perusteli.

Hänen mielestään olennaista on vahvistaa Irakin turvallisuusviranomaisten omia valmiuksia. Viime kädessä on kyse irakilaisten omasta kyvystä vastata vakaudesta ja turvallisuudesta maassaan.

– Tämän vuoksi paikallisten turvallisuusviranomaisten omistajuus koulutusyhteistyössä on oleellinen.

– Suomalaisten osaamista ja ammattitaitoa on arvostettu ja koulutusyhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä. Vallitsevan tilanteen valossa Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa on perusteltua.