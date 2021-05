SDP: EU-elvytys maksetaan amerikkalaisten digiveroilla

Anneli Kiljunen kysyy, voiko Suomeen luottaa.

SDP ennustaa, että EU:n elvytyspaketin lainat maksetaan takaisin siten, että EU parantaa omien varojen keräämistä muualta kuin jäsenmaiden jäsenmaksuista. Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) sanoo, että uusia tulonlähteitä ovat esimerkiksi suurille teknologiayhtiöille asetettavat verot ja hiilitullit.

– Tavoitteena on, että lainat maksetaan ainakin osaksi tulevilla amerikkalaisten digijättien digiveroilla tai kiinalaisen teräksen hiilitulleilla. Näin suomalaisten maksuosuudet jäisivät pienemmiksi, Kiljunen sanoo.

Eduskunta keskustelee parhaillaan 750 miljardin euron EU:n elvytyspaketista. Pakettia varten EU-komissio lainaa rahaa markkinoilta ja jakaa niitä eteenpäin jäsenmaille sekä lainoina että suorina tukina. Lainojen takaisinmaksu alkaa vuonna 2028.

Kiljusen mielestä paketti on maltillisen kokoinen, vaikka se onkin herättänyt kohua Suomessa.

– Esimerkiksi Yhdysvallat elvyttää monikertaisesti enemmän.

Kiljunen sanoo, että loppujen lopuksi kyse on siitä haluaako Suomi kuulua EU:hun jatkossakin.

– Kyse on siitä pitääkö suomalaisten ja Suomen sana? Voiko meihin luottaa? Me sosialidemokraatit vastaamme kyllä. Me haluamme, että meihin voi edelleen luottaa ja me haluamme olla osa entistäkin vahvempaa ja toimivampaa Euroopan unionia.