Sd-edustajalta lista sotepalveluiden parantamiseksi

Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan keinojen yhteisvaikutus voi olla merkittävä.

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen esittää yhdeksää kehittämiskohdetta sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi.

Kansanedustajan mukaan lista ei ole täydellinen eikä mikään keinoista yksin ratkaise nykyisiä ongelmia, mutta yhteisvaikutus voi hänen mukaansa olla merkittävä. Mäkisalo-Ropposen mukaan erityisen tärkeää on, että perusterveydenhuollon palveluita kehitetään moniammatillisesti.

– Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on peruspalvelujen parantaminen. Usein tässä yhteydessä mainitaan, että lääkäreitä on saatava perusterveydenhuoltoon lisää. Tämä on tärkeä seikka, mutta palvelujen saatavuuden näkökulmasta asiaa on syytä tarkastella laajemmin, Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessaan.

Kansanedustajan mukaan ensimmäiseksi olisi kehitettävä perusterveydenhuollon olosuhteita. Toisena hän esittää sairaanhoitajien ja fyseoterapeuttien työnkuvan laajentamista ja suoravastaanottojen lisäämistä sekä kolmantena osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien eli niin sanottujen reseptihoitajien kouluttamista ja palkkaamista.

Neljäntenä kansanedustaja mainitsee sosiaalityön kehittämisen osana perusterveydenhuolto ja gerontologista osaamisen vahvistamisen. Mäkisalo-Ropposen mukaan tämä on tärkeää, sillä suurin osa perusterveydenhuollon asiakkaista on ikäihmisiä.

– Erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisyn, tunnistamisen, diagnosoinnin sekä hoidon ja kuntoutuksen osaamisen puutteet aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä, palvelujen tarpeen kasvua ja lisäkustannuksia yhteiskunnalle, kansanedustaja sanoo.

Lisäksi Merja Mäkisalo-Ropponen edistäisi palvelubussien toimintaa syrjäseuduilla sekä kehittäisi kotihoitoa kuntouttavaan suuntaan, hyödyntäisi etälääketiedettä tehokkaammin ja pidentäisi erikoistuvien lääkäreiden velvollisuutta työskennellä terveyskeskuksessa nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta vuoteen.

– Menipä lääkäri erikoistumaan mille erikoisalalle tahansa, hänelle on hyötyä tulevassa työssään terveyskeskuksessa työskentelystä, Mäkisalo-Ropponen sanoo.