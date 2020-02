Saunapalvin valmistus saa jatkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission päätös mahdollistaa perinteisen saunapalvin tuotannon jatkumisen Suomessa.

Euroopan komission pysyvä komitea on hyväksynyt ehdotuksen, jolla asetetaan pysyvä poikkeus perinteisesti savustettujen liha- ja kalatuotteiden PAH-raja-arvoihin.

Perinteisen suomalaisen saunapalvikinkun ja muiden maistuvien perinnepalvituotteiden valmistus uhkasi loppua kokonaan, kun PAH-pitoisuuksien raja-arvoja elintarvikkeissa kiristettiin EU-tasolla. Suomi haki kolme vuotta sitten pysyvää poikkeusta perinteisesti savustettujen liha- ja kalatuotteiden PAH-pitoisuuksien raja-arvoihin.

Lihakeskusliiton hallituksen jäsen, Savuhovi Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lainton mukaan pysyvä PAH-poikkeus koskee perinteisesti savustettuja liha- ja kalatuotteita määrätyin rajauksin.

Uusi EU-asetus tulee todennäköisesti voimaan touko-kesäkuun vaihteessa, kun kolmen kuukauden ns. tarkasteluaika on päättynyt. Tarkasteluajan puitteissa EU:n parlamentilla ja neuvostolla on vielä mahdollisuus palauttaa ehdotus valmisteluun.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusyksikön erityisasiantuntija Elina Pahkala muistuttaa, että poikkeuksen ehtona on monitorointivelvoite sekä jäsenvaltioilla että toimijoilla, jotka poikkeusta haluavat soveltaa.

Perinteisesti savustetuille tuotteille väliaikaisesti asetetut PAH-pitoisuuksien raja-arvot tulevat pysyvästi voimaan. Toiminnassa pitää varmistaa, että yhdisteiden pitoisuudet pysyvät rajojen puitteissa. Poikkeuksen alaisia tuotteita ei saa toimittaa vientiin.

Lihakeskusliiton jäsenyritykset kiittelevät hyvää yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

− Ilman ministeriön aktiivisuutta asia ei olisi lähtenyt liikkeelle, ja moni alan pk-yritys olisi joutunut lopettamaan toimintansa, Pasi Lainto korostaa.

Saunapalvissa on kyse artesaanituotteesta, jolla on kulttuurinen ja gastronominen arvo osana suomalaista ruokakulttuuria. Tuotteilla on myös työllistävä vaikutus.

Seuraava vaihe Lihakeskusliiton Saunapalvin pelastusoperaatiossa on saada päätös Saunapalvikinkun EU-nimisuojasta. Lihakeskusliittoa lähellä oleva Saunapalviyhdistys ry on hakenut perinteiselle saunapalvikinkulle EU-suojattua maantieteellistä merkintää. Täsmällinen nimitys on ”Aito Saunapalvikinkku”.

Suomessa asiaa hoitaa maaseutuvirasto. Saunapalvikinkun kansallinen käsittely on hoidettu, ja asia on parhaillaan EU-komission käsittelyssä.