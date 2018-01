Sauli Niinistön kampanjayhdistyksen vetäjä: Kaikkeen on varauduttu

Heikki A. Ollilan mukaan presidenttiehdokkaan periaate on ’minkä teet, tee se kunnolla’.

Kansanliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistön Suomi 2024 -kampanjayhdistyksen puheenjohtaja Heikki A. Ollila on blogannut Verkkouutisille vaaleista.

– Kyntäessä vaikeimpia olivat aloituksen lopetus ja lopetuksen aloitus. Viikonvaihteessa nähdään tarvitseeko presidentin vaaleissa jälkimmäiseen ryhtyä, vai onnistuuko aloituksen lopetus riittävän hyvin, Heikki A. Ollila kirjoittaa.

– Joka tapauksessa ainakin Sauli Niinistön kampanjassa kaikkeen on varauduttu. Ehdokas tapaa ihmisiä vielä lauantaina usealla paikkakunnalla. Hänen periaatteensa minkä teet, tee se kunnolla toteutuu myös kampanjassa.

Ollila kertoo kokemuksistaan kampanjakiertueella.

– Oli minulla toki käsitys siitä, että suuri kansanliike on syntynyt. Mutta miten se ilmeni jokaisessa paikassa, jossa pysähdyttiin, oli kyllä häkellyttävää. Täysin riippumatta siitä, minkälaiset ammatilliset, poliittiset tai kielelliset rakenteet kullakin paikkakunnalla olivat, samalla tavoin täyttyivät torit, aukiot tai ostoskeskukset, missä milloinkin oltiin.

Hän ihmettelee tsemppaavien kommenttien määrää ja sitä, että häiriköitä tai huutelijoita ei ole ollut.

– On ollut mielenkiintoista seurata, miten Niinistö liikkuu ”piiritettynä”. Hän löytää ennen kaikkea lapset, jotka saavat nimmarin. Mutta hän havainnoi myös sen ujon oloisen yksilön, joka selvästi haluaisi lähestyä, mutta joka ei ruuhkassa rohkaistu itse tulemaan lähelle. Sen sijaan määrätietoisesti kyynärpäitään käyttävä, heitäkin toki on, saattaa kuitenkin tulla sivuutetuksi, Heikki A. Ollila kuvailee.

Hänen mukaansa Sauli Niinistö on suomalaisten mielestä onnistunut ja menestynyt kuuden vuoden aikana, ja toki jo sitä ennenkin.

– Suosiolle on siis selitys. On ihmisten aliarvioimista verrata sitä diktatuurivaltioiden pakolla syntyneisiin kannatuslukuihin. Tähän löysään rinnastukseen ovat alentuneet myös muutamat tutkijat, joilta toki voisi odottaa loogisempaa otetta. Toki ymmärrän senkin, että ihmisiä hekin ovat ja siksi taustalla voi joillakin olla poliittinen missio.

Ollilan mukaan vaalikeskusteluissa tuskin koskaan aikaisemmin on nähty asetelmaa, jossa valtaosa muista ehdokkaista keskittyy haastamaan yhtä ehdokasta ja jopa hyökkäämään tämän kimppuun.

– Ei tarvinne mainita, kenen. On tietysti ymmärrettävää, että kannatusprosentteja yritetään riipiä sieltä, missä niitä on. Pian nähdään, miten tässä kukin on onnistunut. Kohde on ainakin suhtautunut tilanteeseen viileän taistelutahtoisesti.