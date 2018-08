Presidentiltä kysyttiin Ylellä Fortumista: Näin hän vastasi

Tasavallan presidentti vastasi väitteisiin juhlahaastattelussaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo välittäneensä energiayhtiö Fortumin viestiä eteenpäin ja kiistää painostaneensa yhtiötä Fennovoima-asiassa.

Presidetti vastasi Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra -kirjassa esitettyihin väitteisiin 70-vuotishaastattelussaan Yle Radio 1:llä. Kirjan tekijät väittivät, että presidentti Niinistö olisi painostanut Fortumia Fennovoiman osakkaaksi.

Presidentiltä kysyttiin, käytettiinkö Fennovoiman ydinvoimahankkeen poliittisen jatkokäsittelyn yhteydessä kolme vuotta sitten ulkopoliittista harkintaa.

─ Ei. Mielelläni kävisin nyt ihan faktat läpi. Fortumilla oli ihan oma intressi saada ostettua osakkeita Venäjän vesivoimayhtiöstä, jossa he olivat vähemmistöosakkaita. Olivat sitten yhteydessä minuun, että voinko edistää tätä Fortumin asiaa niin että selvitettäisiin, kun neuvottelut eivät ole edenneet, onko Venäjällä poliittista estettä sille. Venäjähän suojaa kuitenkin jossain määrin energiasektoriaan, Sauli Niinistö kertoi.

Hän kertoi esittäneensä kysymyksen Venäjän presidentti Vladimir Putinille Moskovassa 16.6.2015.

─ Hän silloin totesi, että se on yhtiöiden välinen asia. Mutta lupasi tarkentaa näkemystään, asia oli hänelle vähän vieras. Tämän välitin Fortumille. Sitten tapasin 10.7. Fortumin [Tapio] Kuulan ja Sari Baldaufin, ja heillä oli edelleen sama murhe.

─ He kertoivat, että Gazpromin, joka olisi myyjänä, pääjohtaja [Alexey] Miller ei ole suostunut heitä tapaamaan. Minulla oli silloin sovittu soitto Putinille. He tiesivät sen ja pyysivät jälleen, että jos voin toimia. 15.7. minä soitin ja esitin tämän Fortumin murheen. Että he eivät ole päässeet edes Millerin kanssa keskusteluun, voitko sinä auttaa. Putin vastasi, että kyllä, hän yrittää hoitaa tämän neuvottelusuhteen ja jatkoi: mutta me emme painosta Gazpromia alihintaiseen myyntiin.

Niinistön mukaan hän ”epäilemättä toi esiin Putinille myös siinä keskustelussa, että Fortumin osuus tuolla Fennovoimassa on tärkeä, heidän osaamisensa takia enitenkin”.

─ Kun tässä sitten ruvetaan puhumaan jostain painostamisista, niin jaa-a, mahdoinko minä painostaa tällä Fortumin asialla, että pitää myydä vesivoimaa Fortumille, Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa ei pidä paikkaansa, että hän olisi ”komentanut Fortumin Fennovoimaan”.

─ Kyllä se komentaminen on aika kova sana. Vaan että minä olin tuonut vakavan tilanteen ─ tai miten se kirjassa sanotaan ─ muiden tietoon, mikä oli luonnollista presidentin käyttäytymistä.

Niinistön mukaan hän ei tiedä, miten 15.7. käydyn puhelun jälkeen on edetty.

─ Puhelun jälkeen kun kauttani Fortumille ilmoitettiin, että pitäisi tulla tällainen Millerin tapaaminen, niin jälkivaiheista minä en tiedä. Ja nehän sitten joskus elokuun puolella näyttivät ratkeavan. En kyllä pitäisi siinä mielessä yhtään ihmeenä sitä, että sitä vesivoimakauppaa yritettäisiin edelleen, Niinistö sanoi.

Toimittajan tarkennukseen siitä, ottiko presidentti ”esiin Putinin suuntaan sen, että Fortumin on hyvä tulla osakkaaksi Fennovoimaan”, Niinistö vastasi:

─ Ei, vaan että Fortum asettaa ehdon Fennovoimaan tulolleen, että saa tätä vesivoimaa.

Keskustelussa ei ollut hänen mukaansa esillä Fortumin investoinnit Venäjälle.

─ Ei Putinin kanssa eikä muissakaan venäläisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Minulle ei esitetty mitään, niin kuin joku on nyt jossain vihjaissut, että Fortumia olisi ikään kuin painostettu sieltä käsin, Niinistö sanoo.