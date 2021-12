Sauli Niinistö Ylelle: Päätös Natosta on ihan meidän omissa käsissämme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentti kommentoi Venäjän tilannetta Ylen radion Ykkösaamulle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin torstainen puhelu oli lähinnä aiemmin puhuttujen asioiden kertaamiselta.

Niinistö kommentoi asiaa Ylen radion Ykkösaamussa.

– Kovin paljon uutta siinä ei ilmentynyt. Ehkä paras puoli puhelussa oli se, että kumpikin osapuoli näytti tiedotteessa ainakin vakuuttavan valmiuttaan diplomaattiseen etenemiseen, Niinistö sanoo Ykkösaamussa.

Puhelussa Putin varoitti Bidenin Ukrainan tilanteen eskaloitu väläyttelemien laajamittaisten Venäjän vastaisten pakotteiden olevan erittäin vakava virhe. Putinin mukaan se voisi johtaa Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden täydelliseen katkaisemiseen.

– Se varmasti kuuluu nyt tähän retoriikkaan, Niinistö kommentoi uhittelua.

Venäjä myös toisti torstain ja perjantain välisenä yönä uudelleen listansa ”turvatakuista” Itä-Euroopassa, jotka muun muassa estäisivät Naton laajenemisen itään. Niinistön mukaan Putin on lukenut saman listan myös puhelussa hänen kanssaan.

– Vastasin hänelle selkeästi, että meidän lähtökohtamme on, että me kunnioitamme suvereniteettia ja määräämme itse tietysti siitä mitä teemme ja pidämme avoimena mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä eli sotilaallisesti liittoutua. Se on sitten Naton asia ratkaista, ketä jäseniä se ottaa, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa Suomella on edelleen runsaasti liikkumavaraa Nato-jäsenyyden suhteen.

– Se on tietysti ihan meidän käsissämme, mitä me päätämme tehdä. Ei siinä mitään liikkumavaran rajoituksia ole.

LUE MYÖS:

Vladimir Putin varoitti ”vakavasta virheestä” – Näin kertoo Moskova ja näin Washington

Venäjän Nato-esitys julki: Puolustusliittoa vaaditaan ulos Itä-Euroopasta