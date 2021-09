Sauli Niinistö YK:ssa: Maailma kaipaa Helsingin henkeä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että jos ilmastonmuutosta halutaan hillitä, toimiin tarvitaan lisää rahaa. Hänen mukaansa ihmiskunta ei riittävän nopeasti siirry fossiilisista polttoaineista muihin energiamuotoihin.

– Onnistumiseen tarvitaan riittävää ilmastorahoitusta. Globaalina yhteisönä meidän on lisättävä ilmastorahoituksen laatua, määrää ja saatavuutta erityisesti vähiten kehittyneiden maiden ja pienten saarivaltioiden osalta.

Presidentti Sauli Niinistö puhui myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pohti puheessaan, mikä olisi riittävän suuri varoitusmerkki, joka saisi maailman maat toimimaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan puolesta.

– Pandemia on osoittanut meille, että kun huoli on tarpeeksi suuri, pystymme ennennäkemättömiin suorituksiin. Hyvin lyhyessä ajassa olemme kaikki muuttaneet käyttäytymistämme paljon äärimmäisemmin keinoin kuin olisimme voineet koskaan aiemmin kuvitellakaan.

Niinistön mukaan ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin aiemmin on kuviteltu. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC on näet todennut, että 1,5 asteen nousu maapallon lämpötilassa toteutuu todennäköisesti jo 2030-luvun alkupuolella, hän huomauttaa.

– Ei ole liioiteltua todeta, että meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

Kiireellisyys ei näy teoissa, Niinistö sanoo. Toistaiseksi tehdyt päästösitoumukset eivät riitä, vaan ne voivat johtaa 2,7 asteen lämpenemiseen.

– Seuraukset planeetallemme sekä tuleville sukupolville olisivat tällöin katastrofaaliset. — Valtiovarainministereitä on kannustettava ottamaan ilmastonmuutos huomioon kaikessa päätöksenteossaan.

Niinistö puhui myös ”Helsingin hengestä” viitaten vuoden 1975 turvallisuutta ja yhteistyötä käsitelleeseen kokoukseen ja sitä seuranneeseen yhteiseen asiakirjaan. Hänen mielestään tällaista henkeä tarvitaan edelleen konfliktien täyttämässä maailmassa.

– Juuri tämän kaltaista henkeä koko maailma sekä YK kipeästi kaipaavat. Olen vakuuttunut siitä, että mitä enemmän puhumme Helsingin hengestä, sitä lähempänä olemme sen henkiin herättämistä – ja sen toteuttamista.

A very good meeting with Secretary-General @antonioguterres at #UNGA. Full agreement on the importance and the compatibility of the approaches of “Our Common Agenda” and the Helsinki Spirit. pic.twitter.com/pKNB12b5St

— Sauli Niinistö (@niinisto) September 21, 2021