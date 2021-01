Sauli Niinistö viesteistä Twitterissä: Jossain pahasti mättää

Presidentti Sauli Niinistö sivusi Politiikan toimittajien etätapaamisessa torstaina sosiaalista mediaa. Häneltä oli kysytty, miten huolissaan hän on populismista tai äärioikeistosta.

– Tiedättekö, silloin kun olin valtiovarainministeri, niin pidin – ja moni muukin piti – populistina ihmistä, joka lupaili sinne tänne rahoja. Se on aika helppoa, populismia, Sauli Niinistö vastasi.

– Mitä sitten tulee tuohon äärioikeistoon, niin se on tietysti ihan toinen ilmiö. Tai sanoisinko ääri-ilmiö jossain laidalla, josta ei nyt oikein tolkkua otakaan.

Presidentti kertoi ”pikku esimerkkinä” vuorokautta aiemmin twitterissä jakamastaan onnittelutwiitistä virkaan astuneelle USA:n presidentti Joe Bidenille. Twiitti näkyy alla.

– Olin vähän yllättynyt, että siihen tuli paljon vastauksia. Selasin niitä pikaisesti läpi, ja onpa siellä tarinaa. Siis, suoraan Yhdysvalloista. Ja aika hämmentävääkin, presidentti totesi.

– Toki sehän on pieni otos. Mutta kyllä minä olin yllättynyt, että tunnelmat ovat niinkin äärimmäiset. Ja… kyllä jossain tietysti pahasti mättää.

Onnitteluviestiin presidenttikollegalle näytti torstaina iltapäivällä tulleen 86 vastausta. Varsinkin myöhemmin tulleista viesteistä monet ovat alatyylisiä ja julkaisukelvottomia.

Sauli Niinistö sanoi hänestä näyttävän siltä, että ääri-ilmiöille on hyvin yhteistä eliitin vastaisuus tai toisen leimaaminen eliitiksi ja toiminta sitä vastaan.

– Joka kuvaa kuitenkin siis sitä, että on ihmisiä, jotka tuntevat olevansa jotenkin toisarvoisessa asemassa ja valahtavat siinä sitten helposti… jos siinä vielä joku tuota perustunnetta hyväkseen käyttää, niin valahtavat ihan oudoille teille.

– Luulen, että tämmöistä ilmiötä nimenomaan politiikassa pitäisi tarkemmin miettiä. Ettei synny sitä eliittikäsitystä, että on ikään kuin parempia ja huonompia ihmisiä.

President @JoeBiden, Finland looks forward to working with you and your administration, to solve global problems together and to further strengthen our bilateral and transatlantic relationships.

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 20, 2021