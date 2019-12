Tasavallan presidentti: Veteraanit ja lotat ansaitsevat kunnioituksemme

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan veteraanit ja lotat ovat antaneet nuoremmille sukupolville edellytykset nyky-Suomen rakentamiseen.

Ulkosuomaisille suunnatussa itsenäisyyspäivän tervehdyksessään Sauli Niinistö muistuttaa, että tänä marraskuussa tuli kuluneeksi tasan 80 vuotta siitä, kun talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyi.

– Vaikka aikaa on kulunut, maamme itsenäisyyden varmistaneet veteraanit ja lotat ansaitsevat aina kunnioituksemme. Heidän luomalleen pohjalle on ollut hyvä rakentaa nyky-Suomea, Sauli Niinistö sanoo Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön Twitterissä jakamalla videolla.

Sauli Niinistön mukaan maailmapoliittinen tilanne on muuttunut yhä vaikeammin ennakoitavaksi. Hän sanoo, että Suomi pyrkii maailmalla toimimaan omalta osaltaan vakauden ja kansainvälisen yhteistyön puolesta.

– Turvallisuuden edistäminen sekä maailmanlaajuiset haasteet – kuten köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjunta – edellyttävät laajaa yhteistyötä. Suomella on tässä kokemustensa pohjalta annettavaa, Sauli Niinistö sanoo.

Tasavallan presidentin mukaan on arvokasta, että myös ulkosuomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää eri puolilla maailmaa.

– Te edustatte Suomea ja kannatte siniristilippua. Itsenäisyytemme on muistamisen ansainnut. Lämmin kiitos siitä teille. Toivotan teille kaikille eri puolilla maailmaa oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta.

Hyvää itsenäisyyspäivää! 🇫🇮 God självständighetsdag! 🇫🇮 Happy Independence Day! 🇫🇮

Here's a video greeting from President @niinisto to all the Finnish expatriates and Finns abroad celebrating #Finland today. #itsenäisyyspäivä #Ulkosuomalaisparlamentti https://t.co/1sJlLywzIt

— Embassy of Finland US 🇫🇮🇪🇺 (@FinnEmbassyDC) December 6, 2019