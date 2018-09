Presidentti France24:lle: Venäjä-pakotteet pysyvät

Tasavallan presidentin mukaan Venäjän vastaisia pakotteita ei pureta ennen kuin Ukrainan kysymys on ratkaistu.

– Viisitoista vuotta sitten keskustelimme Venäjän kanssa varsin rauhallisesti, keskustelimme Turkin EU-jäsenyydestä ja yritimme rakentaa demokratiaa Pohjois-Afrikkaan. Nyt 15 vuotta myöhemmin tämä kaikki on muuttunut. Nyt näemme ympärillämme paljon levottomuutta sekä puheissa että teoissa, kuten Ukrainassa. Ehkä on aika rakentaa Euroopan ympärille rauhallinen vyöhyke, joka hyödyttäisi meitä ja kaikkia muitakin, presidentti Sauli Niinistö sanoo France24-uutiskanavan haastattelussa.

Presidentti sanoi ymmärtäneensä, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ajatteli paljolti samansuuntaisesti heidän tapaamisessaan Helsingissä.

– Minusta kukaan ei ole sanomassa, että pakotteet olisi lopetettava. Pakotteet ovat olemassa siksi, mitä tapahtui Ukrainassa ja ennen kuin se on korjattu, pakotteet pysyvät.

– Meidän täytyy nyt yrittää saada Minskin sopimus täytäntöön ja saada tappaminen loppumaan Ukrainassa, Niinistö sanoi.

France24:n toimittaja totesi, että Venäjän armeija teki heinäkuussa sotaharjoituksen, joka sisälsi kuvitellun maihinnousun Suomenlahdella ja on nyt aloittamassa suurimman sotaharjoituksen eli Vostok-18:n sitten kylmän sodan syyskuun 11. päivänä.

Niinistö ei kuitenkaan pitänyt heinäkuista harjoitusta tarkoituksellisena provokaationa. Hänen mukaansa kaikkien Euroopassa olisi nyt syytä liennyttää jännitteitä, jotta sellaiset sotaharjoitukset eivät olisi tarpeellisia.

Kysymykseen Suomen puolueettomuudesta ja liittymisestä Macronin interventioaloitteeseen Niinistö totesi, että poliittisesti Suomi ei ole puolueeton.

– Olemme EU:n jäsen, joten olemme kaukana puolueettomasta – poliittisesti. Emme ole Naton jäsen ja se on eri asia. Olemme hyvin läheisessä yhteistyössä Naton kanssa, samoin Ruotsin kanssa, meillä on suorat yhteydet Yhdysvaltoihin ja nyt suoraan Ranskaan. Tuemme presidentti Macronin aloitetta. Idea on suojella Euroopan kansalaisia. Euroopan on tehtävä enemmän taatakseen oman turvallisuutensa. Se on ollut unohduksissa vuosikymmeniä. Ajattelimme, että on ihanaa ikuisesti, Sauli Niinistö toteaa.

Tasavallan presidentti totesi, ettei Suomi ole hakemassa Nato-jäsenyyttä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin heinäkuisesta tapaamisesta Helsingissä Niinistö kertoi, ettei Trump missään vaiheessa sanonut Eurooppaa viholliseksi. Vain vähän ennen Helsingin huippukohtaamista Trump sanoi CBS Newsin haastattelussa, että hän pitää EU:ta yhtenä Yhdysvaltain suurimmista vihollisista

– Hän (Trump) ei toistanut minulle mitään sellaista … Yritin kertoa hänelle, kuinka tärkeää on pitää hyvää huolta translatlanttisesta suhteesta. Hän ei kiistänyt sitä, Sauli Niinistö sanoo.