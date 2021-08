Sauli Niinistö Ukrainaan – Sergei Lavrovilta kokouksesta hapan kuittaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän ulkoministeri pilkkaa Kiovan huipputapaamista ”noitakokoukseksi”.

Presidentti Sauli Niinistö osallistuu yhdessä lukuisien muiden valtioiden ja hallitusten päämiesten kanssa maanantaina järjestettävään Krim-foorumin huippukokoukseen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin isännöimän huippukokouksen tavoitteena on Atlantic Council -ajatushautomon tutkijan Peter Dickinsonin mukaan suunnata kansainvälisen yhteisön huomio siihen, että Venäjä jatkaa edelleen vuonna 2014 aloittamaansa Krimin laitonta miehitystä ja väittää niemimaan kuuluvan itselleen.

– Ukrainan edustajat ovat pitkään valitelleet, että kysymys Krimin miehityksestä on kadonnut kansainväliseltä asialistalta. Diplomaattiset ponnistelut Itä-Ukrainassa kytevän konfliktin ratkaisemiseksi ovat jatkuneet, mutta Krimin niemimaan kohtalo on näissä keskusteluissa harvoin esillä, Dickinson sanoo Atlantic Councilin tuoreessa artikkelissa.

Venäjän johtoa Kiovassa järjestettävä huippukokous hermostuttaa hänen mukaansa melkoisesti, sillä Kreml on pyrkinyt kaiken aikaa käyttäytymään kuin Krimin kysymys olisi peruuttamattomasti loppuun käsitelty.

– Kansainvälinen yhteisö ei kuitenkaan ole yhtään sen lähempänä Venäjän toteuttaman kaappauksen tunnustamista kuin mitä se oli seitsemän ja puoli vuotta sitten, Dickinson toteaa.

”Ukrainan voitto on varma”

Venäjän hermostuneisuudesta kielii Dickinsonin mukaan esimerkiksi se, että ulkoministeri Sergei Lavrov on kutsunut Kiovan huipputapaamista noitien kokoukseksi ja syyttänyt siihen osallistuvia läntisiä valtiojohtajia ”Ukrainan nykyhallinnon uusnatsististen ja rasististen asenteiden” tukemisesta.

Kiovassa Lavrovin raivokas puheenvuoro on herättänyt lähinnä hilpeyttä, ja Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on jopa todennut olevansa venäläisen virkaveljensä kommenteista mielissään.

– En salaa sitä, että olen tyytyväinen tähän hermostuneeseen reaktioon. Kuten Mahatma Gandhi on sanonut, ”ensi he eivät piittaa sinusta, sitten he nauravat sinulle, sitten hyökkäävät sinua vastaan ja sitten sinä voitat”, Kuleba sanoi.

– Tuo neljäs vaihe on varmasti edessä. Se tarkoittaa Ukrainan voittoa ja Krimin palauttamista Ukrainalle, hän vakuutti.

Kiovan huippukokoukseen osallistuu Kuleban mukaan edustajia kaikkiaan 44 maasta ja kansainvälisestä järjestöstä. Valtionpäämiestasolla edustautuvat Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Slovakia, Slovenia ja Moldova. Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri.