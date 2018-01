Sauli Niinistö: Tuntuu valtavan hienolta olla hienon maan presidentti

Valtavan äänivyöryn ottanut presidentinvaalin voittaja sanoo olevansa liikuttunut.

– Tuossa äsken kun olin menossa kansainvälisen lehdistön haastatteluun, niin minulta sitten vähän kyseltiin etukäteen, että miten aiot vastata jos ne kysyvät että miltä tuntuu olla presidentti, Sauli Niinistö aloitti voitonpuheensa iltakymmeneltä vaalivalvojaisissaan Vanhalla ylioppilastalolla.

– Vastasin että tuntuu valtavan hienolta olla hienon maan presidentti.

– Sillä hieno tämä maa on. Ja me pidämme huolen, että hienona pysyy, eikö niin?

Yleisön hurratessa Sauli Niinistö sanoi, että vaalituloksesta seuraa tietysti monenlaisia tuntemuksia.

– Minä olen suorastaan liikuttunut siitä tuesta, jonka tämän hienon maan hienot ihmiset ovat minulle antaneet. Mutta samaan hengenvetoon minä tunnen myös aika lailla vastuuta. Koska tällaiseen on kyettävä vastaamaan. Ja minähän taas tapojeni mukaan omistaudun hommaan, ja teen niin hyvin kuin osaan.

Huikea, hieno kokemus

Kaikkien aikojen vaalivoittaja jatkoi meidän pitävän huolen myös siitä, että ”olemme avoimia ottamaan huomioon myös ne mielipiteet, jotka ovat erilaisia kuin meidän”.

– Koska juuri siitä Suomen vahvuus rakentuu, että me voimme olla rakentavasti eri mieltä, ehkä hakea toisistamme parhaat osat tai sellaiset jotka voidaan kaikkien toimesta hyväksyä. Ja sillä mennään eteenpäin, Sauli Niinistö sanoi.

Presidentti muistutti Suomen olevan maailman vakain maa, ja ”se on kuulkaa iso juttu. Pieni mutta vakaa on paljon vahvempi kuin suuri ja säröinen”.

– Tämä vaalikampanja on ollut minulle myös henkilökohtaisesti huikea, hieno kokemus. Aina kun menee jonnekin uuteen paikkakuntaan – ja niitä oli paljon – siellä on niin hienosti pidetty huolta siitä, että kaikki sujuu. Sen ovat valitsijayhdistyksessä mukana olleet ihmiset tehneet, äärettömän paljon uhrautuvaa työtä. Se kaikki on ollut valtavan tärkeää ja arvokasta, Niinistö kiitti.

– Oli tietysti yllätys varmasti monelle että lähdin mukaan valitsijayhdistyksen kautta. Minusta se on aika luontevaa. Kun presidentti luopuu jäsenkirjastaan, niin ottaisiko hän sen hetkeksi vaalien ajaksi takaisin luopuakseen siitä sitten taas uudelleen?

Hän kiitti erikseen valitsijayhdistyksensä vetäjiä.

– He taisivat uskoa minuun enemmän kuin minä itse, presidentti nauratti yleisöä.

– Mikä ei vielä ole kovin paljon, hän vielä huomautti päälle.

Sauli Niinistö mainitsi erikseen valitsijayhdistyksen puheenjohtajan Heikki A. Ollilan, jota ”Piko (Pirkko-Liisa Ollila) kotona komensi” ja ”oman pienen iskuryhmän” eli kampanjatoimistonsa kampanjapäällikkö Peten (Pokkinen) johdolla: Sanna (Kalinen), Jenny (Thuneberg) ja Aino (Bergius).

