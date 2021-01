Sauli Niinistö: Tilanne Venäjällä on vakava

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tuomitsee Venäjän toimet oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista vaatineita mielenosoituksia kohtaan. Venäläisen riippumattoman the Moscow Timesin mukaan yli 2100 mielenosoittajaa on pidätetty maassa tänään lauantaina.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa Navalnyin vaimo Julia Navalnaja. Myös muita Navalnyin lähipiiriläisiä ja näkyviä tukijoita on pidätetty.

– Tilanne Venäjällä on vakava. Ulkoministereiltä tarvitaan maanantaina yhteinen toimintalinja, Niinistö kommentoi viestintäpalvelu Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan EU:n ulkoministerit käsittelevät tapahtumia maanantaina.

– Tämän päivän pidätykset rauhanomaisissa protesteissa Venäjällä, mukaan lukien Julia Navalnajan pidätys, eivät ole hyväksyttäviä. Kiinniotetut tulee vapauttaa. Journalistien turvallisuus ja työskentelyolosuhteet pitää myös turvata. EU:n ulkoministerit keskustelevat viimeaikaisista tapahtumista maanantaina, Haavisto kertoo ministeriön tilillä julkaistussa tviitissä.

Navalnyi on ollut vangittuna siitä asti, kun hän saapui Moskovaan viime viikon sunnuntaina. Navalnyitä hoidettiin pitkään Berliinissä sen jälkeen, kun hänet myrkytettiin viime elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä.

A serious situation in Russia. A common line of action needed from foreign ministers on Monday. https://t.co/ZfAcB48dqD

