Sauli Niinistö: Olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se ole ohi

Tasavallan presidentti kehottaa kansalaisia itsekuriin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valaa suomalaisiin uskoa siitä, että koronaepidemia on voitettavissa.

– Me olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se ole alkuunkaan ohi. Mutta tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen, Sauli Niinistö sanoi tervehdyksessään hallituksen Suomi toimii -kampanjan tiedotustilaisuudessa.

Presidentin mielestä olennaista on se, miten ulkoisesti käyttäydymme: noudatammeko ohjeita ja sääntöjä.

Hän totesi, että tämä aiheuttaa myös ahdistusta ja sisäistä painetta.

– Silloin on osattava hillitä itseään, haettava malttia. Kaikki tämä on itsekuria, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan näin suojaamme itseämme, läheisiämme ja osoitamme kunnioitusta heille, jotka pitävät meistä huolta eli terveydenhuollon henkilöstölle sekä välittömissä palvelutehtävissä toimiville.

– Aika parempaan koettaa. Sille, joka mahdottoman voittaa, on kaikki mahdollista. Kaikki se hyvä, mitä elämä tarjoaa, Niinistö sanoi.