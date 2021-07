Sauli Niinistö MTV:lle: Aljaksandr Lukashenka toteutti uhkauksensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valko-Venäjän toimet tuovat presidentin mukaan mielen Venäjän toimet Suomea kohtaan vuonna 2015.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan hybridiuhat on otettava huomioon, kun valmiuslakia uudistetaan. Niinistö muistuttaa MTV:n haastattelussa, että hybridivaikuttamista tapahtuu koko ajan nenän edessämme. Pakolaisilla pelataan Euroopassa, viimeksi näin teki Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

– Tulijoita on monista, monista maista, eri kansallisuuksia, ja heitä sitten autetaan Minskistä rajalle. Jotenka se, mitä Lukashenka uhkasi viime syksynä, että me lopetamme olemaan tässä aitana, niin se on toteutunut, Niinistö konkretisoi.

Valko-Venäjältä on tullut Liettuaan poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita sen jälkeen, kun EU hyväksyi kesäkuussa lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan. Valko-Venäjä on käyttänyt kovia otteita opposition taltuttamiseksi.

Valko-Venäjän toiminta tuo presidentin mukaan Ilmiö mieleen loppuvuoden 2015, jolloin Suomeen tuli Venäjältä paljon tavanomaista enemmän turvapaikanhakijoita. Niinistön mukaan vastaavan toistuminen on Suomessa mahdollista ja sen vuoksi lainsäädännöllä pitää tätä uhkaa torjua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo MTV Uutisten SuomiAreena-haastattelussa, että samanlainen tilanne on Suomessa tulevaisuudessa yhä mahdollinen.