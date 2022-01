Sauli Niinistö MTV:llä: Ei meillä tässä suurempaa hätää ole

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin mukaan tennispalloksi ei pidä päätyä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, että Euroopan kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne heijastuisi välittömästi Suomeen.

– Ei meillä tässä nyt kyllä suurempaa hätää ole muuta kuin se, että meidän täytyy tuntea hätää kyllä siitä, mitä tapahtuu Ukrainassa. Ja miltä tulevaisuus näyttää, jos ei synny ratkaisuja – ja eräs vähän kvasiratkaisu on, että jännitteet sen kuin vain kasvavat. Ja silloin on hyvin paljon mahdollista, että ne kasvavat myös Itämerellä, Sauli Niinistö sanoi MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa.

Juontaja kysyi suurvaltojen ”tennismatsista”.

– Tästähän on vanha viisaus, että tennis on mukava peli, mutta palloksi ei pidä päätyä, Niinistö vastasi.

Niinistön mukaan rauhanomainen ratkaisu on edelleen mahdollinen Ukrainassa, vaikka Venäjä on koonnut maan rajalle runsaasti sotilasjoukkoja.

– Luulen että useimmat toivoisivat, että sotaisilta toimitila vältyttäisiin. On rajua puhua Euroopassa käytävästä sodasta.

Presidentin mukaan on rohkaisevaa, että Venäjä on viime aikoina puhunut Minskin 2014 rauhansopimuksesta. Niinistön mukaan on kuitenkin selvää, että sotilasliitto Nato ei tule suostumaan kaikkiin Venäjän esittämiin vaatimuksiin.

– Ei ole mitään paluuta vuoden 1997 tilanteeseen, mutta muita elementtejä, kuten asevalvontaan, tai harjoitustoimintaan liittyvien säännösten löytäminen voisivat olla sellaisia asioita.

Hänen mukaansa Euroopan unionin olisi pitänyt reagoida nopeammin Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän vaatimuksiin, jotka kohdistuvat jäsenmaihin.

– Todellinen unioni reagoisi siihen, jos sen alueeseen pyritään jollain tavalla puuttumaan. EU on asianosainen ellei peräti asianomistaja. Odotin nopeampaa reaktiota, koska jos sen omakseen tuntee, sitä puolustaa.

Niinistön mukaan EU:n tärkeimmät vallankäytön elementit ovat sotilaallinen voima ja raha, mutta unionilta puuttuu usein yhteinen linja turvallisuuspolitiikassa.

– Eurooppa käyttää sotilasmenoihin enemmän yhteensä kuin Venäjä ja taloudessa EU:n potentiaali on kolmen suurimman joukossa.