Sauli Niinistö: Meillä on oltava vahvuutta torjua tänne väkisin tulevia

Tasavallan presidentin mukaan monenkeskinen yhteistyö on Suomelle tärkeä arvo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa pitämässään esitelmässä tunnelmien kiristyneen geopolitiikassa maailmanlaajuisesti.

Presidentti Niinistö mainitsi Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet, EU:n ja Venäjän suhteet sekä transatlanttiset suhteet.

– Se seikka, että Suomella on kaikkiin edellä mainittuihin suuntiin hyvin mutkaton keskusteluyhteys, ei kyllä kanna meitä loputtomiin, hän totesi.

Presidentin mukaan edelleen tarvitaan maanpuolustushenkeä.

– Minulle sotilaallinen maanpuolustus näyttäytyy oikeastaan kahdenlaisena. Meillä on oltava vahvuutta torjua tänne väkisin tulevia. Toisaalta tämä tekee meistä samalla pätevän oloisen kumppanin samaa ajatteleville.

– Minusta tässä on meidän oman puolustuksemme kannalta merkittävä sanapari.

Presidentti totesi Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteen olevan päivä päivältä kitkaisempi. Myös EU:n ja Venäjän suhde on vaikea.

– Me olemme kuulleet viime päivinä varsin tiukkaa kielenkäyttöä erityisesti viimeksi Venäjän puolella, jossa ei näytetä ymmärtävän sitä, että EU ja unionin edustajat ovat aika tiiviisti tarttuneet Valko-Venäjän tapahtumiin ja tietysti myös Aleksei Navalnyin myrkyttämiseen.

– Jos mennään pidemmälle, niin transatlanttisen suhteet ovat olleet jo pidempään huolenaiheena. Ja erityisesti Suomessa koettiin, että kansainväliset aserajoitussopimukset, viimeinenkin niistä, ovat päättymässä.

Monenkeskisyys

Presidentti korosti myös monenkeskisen yhteistyön tärkeyttä.

– Se on meille äärettömän tärkeä arvo. Se on pienelle suojaa. Jos tätä peilaa YK-viikon taustaa vasten, niin oli aika merkittävää, että sekä Kiina että Venäjä voimakkaasti korostivat monenkeskisen järjestelmän kehittämistarvetta.

– Samalla me olemme nähneet, että USA on pala palalta vetäytynyt. Me kaikki tiedämme kaikesta kokemuksesta elämänilmiöissä, että vetäytyjän on vaikea palata ainakin hetikohta entiselle paikalleen.

Presidentin mukaan monenkeskisyys on muuntumassa tai ainakin muutospaineiden alaisena.

– Luulen, että on rehellistä myöntää, että monenkeskisyydessä on hyvin pitkälti länsimainen kädenjälki.

– Nyt tuntuu siltä, että monenkeskisyyteen tulee uusia tuulia.

Presidentti kertoi, kuinka hänelle jäi mieleen viimeinen tapaaminen joitakin vuosia sitten Kazakstanin silloisen presidentin Nursultan Nazarbajevin kanssa.

– Hän käytti pariin otteeseen hyvin pysäyttävän lyhyen lauseen katsoen tiukasti silmiin, ja se oli: ”Itä tulee”.

– Luulen, että hän tarkoitti kyllä viestittää aika paljonkin.

Presidentin mukaan herää kysymys siitä, mikä on monenkeskisen yhteistyön tuleva sisältö.

– Ja tätä me joudumme Suomessa tarkkaan seuraamaan ja pohtimaan.