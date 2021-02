Sauli Niinistö: Meidän on pysyttävä valppaina ulkopolitiikassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin mukaan Aleksei Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan maailmanpolitiikassa ollaan uudessa taitekohdassa. Suurvaltasuhteet ja monenkeskinen järjestys hakevat nyt uutta tasapainoa.

– Vielä emme tiedä, mihin asentoon palaset seuraavaksi asettuvat. Mutta varmaa on, että ulkopolitiikassamme meidän on pysyttävä valppaina. Suomen asemaa muutoksen keskellä on varjeltava, presidentti Sauli Niinistö sanoi eduskunnassa valtiopäivien avajaispuheessaan.

Presidentin mukaan Suomen asemasta on kannettava vastuuta yhdessä, tasavallan presidentti ja eduskunta instituutioina ja suomalaiset kansakuntana.

Niinistö totesi, että olemme seuranneet Venäjän viimeaikaisia tapahtumia huolella ja huolestuneina.

– Ne on tuomittu moneen kertaan, niin Suomessa kuin Euroopassa. Aihetta siihen on ollut, ja aihetta tuli viimeksi eilen lisää, Niinistö sanoi.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, joka myrkytettiin viime vuonna, tuomittiin eilen tiistaina kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen valvontarikkomuksen vuoksi.

Puheyhteyttä tarvitaan erityisesti eri mieltä oleviin

Niinistön mukaan yksisuuntaiset julistukset eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan on myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta saadaan aikaan.

– Myös kansainvälisessä politiikassa puheyhteyttä tarvitaan aivan erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olemme eniten eri mieltä. Kun omat näkemykset ovat vahvalla pohjalla, ei keskustelun käyminen tarkoita niistä luopumista. Keskustelun käyminen on vahvuuden osoitus, Niinistö näkee.

Hän totesi, että toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa.

– On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa. Erityisesti nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin, jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään, Niinistö sanoi.

Huoli heikosta EU:sta

Presidentin mielestä Washingtonista nyt kuuluvat signaalit ovat lupaavia.

– Presidentti (Joe) Bidenin virkaanastujaispuheessaan painottama ajatus esimerkin voimasta, voiman esimerkin sijaan, näyttää lähteneen liikkeelle. Nopea paluu ilmastosopimukseen on hyvä alku, Niinistö sanoi.

Hän muistutti, että sanojen arvo mitataan lopulta teoissa.

Niinistön mukaan me voimme itse vaikuttaa siihen, mikä on Euroopan esimerkin voima, Euroopan painoarvo muuttuvassa maailmassa.

– Yksin tai hajanaisina Euroopan maat ovat heikompia kuin yhdessä ja yhtenäisinä. Siksikin kannan huolta siitä, mitä meneillään oleva koronakriisi repivine rokotekiistoineen Euroopalle tekee.

Niinistön mukaan nyt haetaan myös uutta tasapainoa Euroopan sisäisiin valtasuhteisiin, kun Britannia on lopullisesti irtautunut Euroopan unionista ja samaan aikaan johto Saksassa pian vaihtuu.

– Toivoa sopii, että rivit saadaan pian järjestykseen. Heikon esimerkkiä ei moni seuraa, Niinistö totesi.

Pitää osata itse pysähtyä ajattelemaan

Lopuksi Niinistö kertoi opettavaisen tarinan.

– Moni varmaan muistaa valokuvan vajaan kuukauden takaa: mies, kainalossaan Yhdysvaltain kongressin puhemiehen puhujapönttö ja hämmentynyt hymy huulillaan. Mies, viiden lapsen isä, oli tullut kaukaa näyttämään mielipidettään. Kotioven sulkiessaan hän tuskin osasi kuvitella, että poissaolo voi venähtää hyvin pitkäksi. Poseeratessaan valokuvaan hän ei näyttänyt tajuavan osallistuvansa kapinaan, ja siten rikkovansa oman ja perheensä elämän, Niinistö sanoi.

Hänen mielestään tarina on kova.

– Hetken huuma tai tunne siitä, että minähän vain menin ja olin siinä kun muutkin, joukossa tai sen jatkeena, ei puolustukseksi riitä. Eikä sekään, että yllyttivät. (…) Pitää osata itse pysähtyä, edes hetkeksi, ajattelemaan. Vaikkapa vain, että missä minä nyt oikein olenkaan mukana?

Niinistön mukaan tämä oppi ei koske vain poliittista toimintaa, vaan jengiytymistä, someryhmittymistä, jopa toimintaa kaveripiirissä. Suomikaan ei ole vaaralle immuuni.

– Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä.

Niinistön mielestä kiihdyttämisen ja kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa.

– On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa, Niinistö sanoi.