Sauli Niinistö: Linnan juhlien kutsujoukko selvästi normaalia suppeampi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentti uskoo, että kutsut saadaan perille haastavista olosuhteista huolimatta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmistelemat kokoontumisrajoitukset voivat vaikuttaa itsenäisyyspäivän Linnan juhliin.

– Jos lainsäädäntöä tutkii, ja me olemme käyttäneet myös ulkopuolisia asiantuntijoita, niin vähän monimutkaista tämä on nimenomaan näiden rajoitusten ulottuvuuden suhteen, presidentti Niinistö sanoi itsenäisyyspäivään liittyvässä mediainfossa keskiviikkona.

– Ne eivät välittömästi sellaisenaan kieltoina ehkä kohdistuisi tähän tilaisuuteen. Mutta toisaalta näyttää myöskin siltä, että meillä ei ole oikeutta vaatia ja tarkastaa koronapasseja. Joten me olemme hivenen hankalassa yhtälössä tässä.

Päätös kokoontumisrajoituksista on tarkoitus antaa torstaina 18.11., ja se tulisi voimaan 25.11.

Presidentti Niinistön mukaan kanslia haluaa kuulla, mikä on viranomaisten tämänhetkinen käsitys terveysturvallisuudesta suuremmissa tilaisuuksissa.

– Huomisen ilmoituksen jälkeen me reagoimme varmasti varsin nopeasti, ja uskon, että kutsut saadaan kyllä perille.

Juhlien valmistelu on tapahtunut alati muuttuvien olosuhteiden vallitessa.

– Ja yhä edelleen muutokset ovat mahdollisia.

Niinistön mukaan lähtökohtana on ollut, että itsenäisyyttä juhlistetaan täällä linnassa. Kyseessä ei ole kuitenkaan linnan juhlat perinteisessä mielessä.

– Puhutaan ehkä paremminkin vastaanotosta.

– Toinen periaate on se, että kutsujoukko on tuntuvasti suppeampi kuin normaalisti, ja syksyn mittaan on tapahtunut lisää supistumista.