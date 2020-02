Sauli Niinistö: Kuka vain voi tarvita tukea vanhemmuuteen

Tasavallan presidentti avasi Yhteisvastuukeräyksen.

Presidentti Sauli Niinistö avasi sunnuntaina Yhteisvastuukeräyksen, jolla tuetaan tänä vuonna vanhemmuutta.

– Suomalaisessa keskustelussa on viime aikoina puhuttu siitä, että monet nuoret pelkäävät vanhemmaksi tulemista. Vanhemmuuden vastuut ja velvoitteet koetaan raskaina, Niinistö totesi puheessaan.

– Maailman onnellisimmaksi arvioidussa maassa ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta, presidentti sanoi.

Niinistö myös totesi, että vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

– Yhteinen tehtävämme on rakentaa sellaista Suomea, jossa perheiden on hyvä elää ja he saavat tarvitsemansa tuen ja kannustuksen. Julkisten palveluiden, samoin kuin yhteisöjen ja järjestöjen merkitys on korvaamaton, presidentti sanoi puheessaan.

– Matalan kynnyksen palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jos tuen tarve jää ääneen sanomatta. Miten pystyisimme rohkaisemaan vanhempia ottamaan avun tarve puheeksi riittävän ajoissa? Tukea voi tarvita kuka vain, taustaan tai taloudelliseen asemaan katsomatta.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Keräystuotosta 40 prosenttia jää Suomeen ja 60 prosenttia ohjataan erilaisiin vanhemmuutta tukeviin toimiin maailman katastrofialueilla.