Sauli Niinistö: Kriisi tarjoaa myös mahdollisuuden

Tasavallan presidentin mukaan elvytysvarat on käytettävä viisaasti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan koronaviruspandemian aiheuttama kriisi tarjoaa myös mahdollisuuden, jota ei ole varaa hukata.

– Näemme kuinka hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa vastaavat kriisiin valtavien taloudellisten elvytyspakettien avulla, Niinistö totesi YK:n kestävän kehityksen SDG Moment -tilaisuudessa pitämässään puheessa perjantaina.

– Meidän on varmistettava, että nämä varat käytetään viisaasti. Jotta voimme todella noudattaa viherelvytyksen periaatetta “Build Back Better and Greener”, meidän on nyt sovitettava elvytystoimemme yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman, Pariisin ilmastosopimuksen ja biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen kanssa, presidentti jatkoi.

Hän painotti puheessaan, ettei myöskään sukupuolten välistä tasa-arvoa saa unohtaa terveyteen ja köyhyyteen keskittyvien tavoitteiden keskellä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä ei ole presidentti Niinistön mukaan mahdollista ilman riittävää rahoitusta.

– Näin ollen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään jatkossakin valtion talousarvioon. Tavoitteemme on, että Agenda 2030 muodostaisi pohjan hallituksen kaikelle politiikalle. Olemme vakaasti päättäneet tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Niinistö nosti esiin myös Suomen aktiivisen toiminnan valtiovarainministerien ilmastokoalitiossa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon valtiovarainministerikaudella Suomen aloitteesta syntynyt koalitio toimii ”Helsingin periaatteiden” pohjalta. Valtiovarainministerit lupautuvat niihin sitoutuessaan edistämään päästöjen hinnoittelua sekä huomioimaan ilmastonmuutoksen talouspolitiikan ja julkisen talouden että julkisten investointien ja hankintojen suunnittelussa. Koalitioon kuuluu jo yli 50 maata.

– Samalla, kun yritämme selvitä parhaillaan käynnissä olevasta pandemiasta, meidän on myös vahvistettava globaalia kestävyyttä tulevien sokkien varalta. Emme pysty saavuttamaan tätä ilman maailmanlaajuista yhteistyötä. Emme pysty saavuttamaan tätä ilman vahvaa, sääntöihin perustuvaa monenkeskistä järjestelmää. Emmekä pysty saavuttamaan tätä ilman YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, Sauli Niinistö totesi puheessaan.