Presidentti Sauli Niinistö kirjeestä: Siirto, jolla Venäjä haluaa hämmentää

Tasavallan presidentin mielestä Venäjän ulkoministeriön kirjeelle ei pitäisi antaa liikaa painoarvoa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo olevansa yllättynyt Venäjän ulkoministeriön Etyj-maille osoitetun kirjeen saamasta merkityksestä julkisuudessa. Kyseessä näyttäisi presidentin silmin olevan ”siirto ottelussa”, mutta samalla hän painottaa, ettei kaikkien siirtojen perässä kannattaisi valtavasti juosta.

– Luulen, että siirron tarkoituksena on nimen omaan herättää paljon hämmennystä ja siksi ottaisin tämän suhteellisen rauhallisesti, Sauli Niinistö kommentoi asiaa toimittajille valtiopäivien avajaisten jälkeen.

Miten kirjeeseen sitten tulisi vastata, Niinistön mielestä on paikallaan pohtia, annetaanko EU:n yhteinen vastaus vai maakohtaisia vastauksia.

– Minua vähän oudoksuttaa tuon kirjeen huikea merkitys. Siinä nyt on vain eri paperilla kaikki se, mitä tähänkin asti on tiedetty. Ja nyt se tuli tällä kertaa kirjekuoressa ja vähän laajemmassa jaossa. Me olemme jo vastanneet sen kirjeen keskeisiin osiin. Meidän vastauksemme varmasti tiedetään. Ja minkälaisella paperilla me sitten tällä kertaa vastaamme, se on enemmän tekniikkaa – kirjoitukstekniikkaa.

Venäjän ulkoministeriöstä useille Etyj-maille osoitetussa kirjeessä vedotaan muun muassa järjestön periaatteeseen, jonka mukaan valtio ei saisi vahvistaa turvallisuuttaan toisen kustannuksella.