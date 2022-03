Sauli Niinistö keskusteli Ukrainan tilanteesta Naton pääsihteerin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi puhelinkeskustelun Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa maanantaina.

Presidentti Niinistö ja pääsihteeri Stoltenberg keskustelivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja vaihtoivat näkemyksiä tulitauon, neuvotteluratkaisun ja sodan päättämisen mahdollisuuksista.

– Lisäksi presidentti ja pääsihteeri keskustelivat Suomen ja Naton suhteen kehityksestä, tiedotteessa todetaan

Presidentti Niinistö kiitti pääsihteeri Stoltenbergiä Suomen ja Naton vahvistetusta vuorovaikutuksesta menneen kuukauden aikana.

Once again, a valuable conversation with NATO SG @jensstoltenberg. We discussed the prospects of an end to Russia’s war against Ukraine. I thanked him for the strengthened interaction between Finland and NATO during the past month.

— Sauli Niinistö (@niinisto) March 28, 2022