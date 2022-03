Sauli Niinistö keskusteli Ukrainan tilanteesta Boris Johnsonin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on osallistunut Lontoossa JEF-maiden päämieskokoukseen, jossa on käsitelty Ukrainan sotaa ja Euroopan turvallisuustilannetta.

Maanantaina ja tiistaina pidettävä kokous järjestettiin Britannian pääministeri Boris Johnsonin aloitteesta, ja siihen on kutsuttu edustajat kaikista kymmenestä JEF-puolustusyhteistyössä mukana olevista maista. Lisäksi presidentti Niinistön ohjelmassa on ollut kahdenvälisiä tapaamisia.

Tasavallan presidentti kertoo keskustelleensa Boris Johnsonin kanssa Ukrainasta, Venäjästä ja Euroopan turvallisuudesta.

– Yhteistyö Suomen ja Britannian välillä on vahvaa, Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF:n pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

JEF-maiden päämiehet tapasivat edellisen kerran 25. helmikuuta etäyhteydellä.

An important discussion with PM @BorisJohnson @10DowningStreet. Shared views on Ukraine, Russia and security in Europe. Cooperation between Finland and the UK is strong. pic.twitter.com/xCgEUz2qFR

