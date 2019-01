Presidentti Sauli Niinistö HS:lle: Tarvitaan vastalääke vihalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentin mielestä leimautumisen ja vihan nousemisen torjuminen on kaikkien intressissä.

Helsingin Sanomat kysyi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, mitä hän tarkoitti kehottaessaan uudenvuoden puheessaan maahanmuuttajaryhmiä kantamaan vastuuta jäsenistään ”omiaan ohjaamalla”.

– Se on hyvä neuvo tietysti kaikillekin, mutta tässä viittaan nimenomaan tilanteeseen, jossa syntyy leimautumista. Se on yksi vastalääke sille, ettei mikään ryhmä leimaannu tai ettei nouse suurta vihaa. Tällaista me muuten näemme, ja pidän sitä kielteisenä, presidentti Niinistö sanoo HS:lle.

Hän mainitsi puheessaan, että jotkut Suomesta turvapaikkaa hakeneet henkilöt ovat itse syyllistyneet väkivallantekoihin. Presidentti kutsui tilannetta kestämättömäksi.

– Täällä oleville on annettava mahdollisuus osallisuuteen. Vastaavasti on oikeus edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme. Ja vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla. Lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa, Niinistö sanoi puheessaan.

Millaista omien ohjaamista toivoisitte näkevänne?

– Se on nimenomaan sellaista, jota tapahtuu lähipiireissä, ystävien kesken, perheissä ja pienyhteisöissä. Tai sitten todellakin ylhäältä päin, jos on tunnustettu auktoriteettiasema. On kaikkien intressissä pyrkiä torjumaan leimautuminen, leimaaminen tai vihan nouseminen, Sauli Niinistö sanoo HS:lle.

– Minusta siinä pyrkimyksessä ei ole muuta kuin hyvää, ja se on oikeastaan motiivini tästä puhumiseen.

Niinistön mukaan hän ei puhu yhteisvastuusta. Jonkin tietyn yhteisön, esimerkiksi maahanmuuttajayhteisön edustajat eivät hänen mukaansa ole siis vastuussa yksittäisten jäsentensä teoista.

– Ei. Eikä oikeastaan kenelläkään ole tietenkään mitään mihinkään kirjattua vastuuta, hän sanoo.

– Mutta hyvä olisi, jos meneteltäisiin niin, kuin monet ihmiset käytännön elämässä jo tekevät, Niinistö lisää viitaten juuri yhteisön sisällä tapahtuvaan omien jäsenten ohjaamiseen.