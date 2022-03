Sauli Niinistö FT:lle: Suomen on aika herätä

Presidentti sanoo kansainväliselle talouslehdelle, että historia on meillä dna:ssa.

– Meillä on ollut kovia kokemuksia monta kertaa historiassamme. Emme ole unohtaneet niitä, ne ovat dna:ssamme. Siksi olemme olleet hyvin tarkkoja ylläpitäessämme resilienssiämme (kriisinkestävyyttä), tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Financial Timesin haastattelussa.

Hän viittaa kyselytuloksiin, joiden mukaan noin kolme neljästä suomalaista on valmis taistelemaan maansa puolesta. Luku on Euroopan selvästi korkein.

– (Pyrimme) pitämään huolen, että yhteiskunta on vahva ja kykenee tulemaan toimeen vaikeina aikoina. Halukkuus ja valmius on syvällä suomalaisten mielissä.

Presidentin mukaan Suomen on aika keskittyä uudelleen.

– Näinä täyden rauhan ja hyvinvoinnin vuosikymmeninä elämä on ollut helpompaa kuin se oli aiemmin. Huolet ja pahat asiat ovat olleet kauempana. Sen vuoksi meillä on nyt herätys parantaa (valmiutta), presidentti sanoo.

Laajassa War with Russia? Finland has a plan for that -otsikoidussa Suomi-jutussa puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg sanoo, että Helsinki on ”kuin sveitsiläistä juustoa”, jossa on kymmeniä kilometrejä tunneleita ja päämajat syvällä kiven sisällä.

– On alueita jotka ovat kuin James Bond -filmistä, Lindberg toteaa.

Kenraali Lindbergin mukaan ”jotkut sanovat että olemme sotineet Venäjää vastaan 32 kertaa, toiset sanovat että 42”.

– Tiedän vain, että Venäjä on aina siellä olemassa, ja me tiedämme että tulemme olemaan valmiita.

One country in Europe has spent decades planning for a potential Russian attack, never letting its guard down. My big read on Finland and its impressive level of preparedness https://t.co/Mn4zjQH1LG — Richard Milne (@rmilneNordic) March 28, 2022