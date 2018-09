Sauli Niinistö: Eurooppa on luonteva kumppani USA:lle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo ymmärtävänsä vaatimuksia, joiden mukaan Euroopan tulisi ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

– Viimeisen 70 vuoden ajan Nato on käytännössä tarkoittanut Yhdysvaltoja, joka on ottanut harteilleen suurimman taakan Euroopan puolustuksesta. Se on ollut hyvin tärkeää Euroopalle, Niinistö sanoi Brookings-instituutin tilaisuudessa Washington D.C.:ssä.

Presidentti painotti, että Suomi on aina ottanut oman puolustuskykynsä hyvin vakavasti.

– Meidän otteemme ei ole herpaantunut missään vaiheessa, mikä on lähettänyt maailmalle kaksi vahvaa viestiä. Se on nostanut mahdollisen aggression kynnystä ja tehnyt Suomesta kiinnostavan kumppanin.

– Olen vaatinut Euroopan turvallisuuden vahvistamista jo yli vuosikymmenen ajan, ja olenkin ilahtunut viimeaikaisesta kehityksestä. Yhdysvaltain näkökulmasta EU:n uudet puolustusalan rakenteet voivat kuulostaa teknokraattisilta ja summat pieniltä, mutta ne merkitsevät silti puolustuskyvyn ja -valmiuden merkittävää lisäämistä.

Niinistön mukaan Eurooppa on edelleen Yhdysvalloille hyvin luonteva kumppani.

– EU:n puolustuskyvyn kehittämisessä ei ole kyse Naton heikentämisestä, päinvastoin. Vahvempi Eurooppa tarkoittaa vahvempaa Natoa, eli samalla myös voimakkaampaa kumppania Yhdysvalloille.

– Kiina ja Venäjä ovat pyrkineet lisäämään vaikutusvaltaansa lähialueillamme. Venäjä on tehnyt sen aggressiivisesti ja käyttänyt voimaansa Ukrainassa ja Syyriassa, Kiinan toiminta on sen sijaan ollut hienovaraisempaa, Niinistö sanoi.

Hän viittasi Kiinan Silkkitie-hankkeeseen, jonka kautta maa on tehnyt mittavia sijoituksia infrastruktuuriin.

– He eivät halua kohdata vahvaa EU:ta, vaan painottavat kahdenvälisiä yhteyksiä. Peking ja Moskova ovat huomanneet transatlanttisen suhteen rakoilemisen. Ei ole Yhdysvaltain etujen mukaista, jos nämä maat saavat lisää jalansijaa Euroopassa, Niinistö sanoi.

