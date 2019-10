Sauli Niinistö: Emme voi sallia kylmän sodan uhkakuvien paluuta

Presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvailivat Valkoisessa talossa käymiään keskusteluita avoimiksi ja tuotteliaiksi.

Trump ilmaisi tiedotustilaisuuden aluksi osanottonsa Kuopion väkivallanteon johdosta. Hän myös nosti esiin maiden diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlan ja samankaltaisen arvopohjan.

– Teemme läheistä yhteistyötä turvallisuuden ja puolustuksen saralla, vaikka Suomi ei olekaan Naton jäsen. Säästätte siinä paljon rahaa, Donald Trump vitsaili.

Sauli Niinistö kertoi käsitelleensä Yhdysvaltain presidentin kanssa muun muassa arktisen alueen uhkakuvia ja suurvaltojen välisten aserajoitussopimusten merkitystä kansainväliselle vakaudelle.

– Mielestäni tärkeintä on turvallisuuden takaaminen kansalaisille, ja uskon että olemme tästä samaa mieltä. Tämä on Suomen lähtökohta transatlanttiselle yhteistyölle, jonka halusin tuoda esiin. Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja. Olen sitä mieltä, että myös Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa, Sauli Niinistö totesi.

– Muistamme molemmat 1960-luvulla koetut kylmän sodan pahimmat vuodet, jolloin ei ollut minkäänlaisia sopimuksia. Emme voi sallia tämän tilanteen paluuta, ja siksi olisi tärkeää neuvotella uusi Start-sopimus, Niinistö jatkoi.

Hänen mukaansa Euroopan valtiot ovat ymmärtäneet turvallisuuden merkityksen uudelleen viime vuosien aikana. Presidentti toivoi, että valtavista riskeistä huolimatta myös arktisen alueen jännitteet voitaisiin pitää matalina.

Donald Trump kehui hallintonsa tekemiä uudistuksia sekä maan talousbuumia ja ennätysalhaista työttömyyttä. Hän kehotti Suomea tukemaan EU-puheenjohtajakaudella ”reilua ja vastavuoroista” kauppaa Yhdysvaltojen kanssa. Myös Suomen hävittäjähankinta mainittiin.

– Teemme maailman parhaat hävittäjät ja ohjukset, muut eivät ole edes lähellä, Donald Trump vihjaisi.

Kyselyosuuden huomion veivät odotetusti Yhdysvaltain presidentin viraltapanoprosessiin liittyneet kysymykset. Trump arvosteli voimakkaasti demokraattipuolueen johtohahmoja ja amerikkalaismediaa, joka on hänen mukaansa vainonnut nykyhallintoa marraskuun 2016 vaaleista saakka.

