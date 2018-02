Sauli Niinistö avasi keräyksen: Nälkä ei nouse otsikoihin, mutta se ei ole kadonnut

Presidentti avasi Yhteisvastuukeräyksen muistuttamalla, että joka ilta 800 miljoonaa ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on avannut tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen. Tv-puheessaan Niinistö sanoi, että nälän poistamiseen ei edes tarvittaisi tieteellisiä läpimurtoja, vaan tahtoa.

– Taistelussa nälkää vastaan tarvitaan hallitusten, yritysten ja kansalaisten yhteistyötä, Niinistö sanoi.

Hän kertoi muistavansa hyvin, kuinka Biafran suuri nälänhätä iski television kautta suomalaisiin olohuoneisiin.

– Ne ravisuttavat kuvat eivät mielestä häviä. Nykyään ei nälkä juuri isoihin otsikoihin nouse, mutta maailmasta se ei ole kadonnut. Melkein 800 miljoonaa ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan joka ilta. Siksi apua, myös meidän apuamme, tarvitaan.

Presidentin mukaan Yhteisvastuukeräyksen avulla rakennetaan uutta alkua konfliktien ja katastrofien jalkoihin jääneille ihmisille. Lahjoituksilla hankitaan ruokaa, arjen tarvikkeita, puhdasta vettä, terveydenhoitoa ja kattoja pään päälle. Keräysvaroista 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

– Monesti nälän taustalla on ihmisten aiheuttama konflikti. Sota tai jatkuvat levottomuudet vaikeuttavat ruuan saantia. Esimerkiksi käy Uganda, joka on vastaanottanut yli miljoona eteläsudanilaista pakolaista. Riittävää ravintoa ei tuolle valtavalle ihmismäärälle pystytä tarjoamaan.

– Ruuan puutteetta aiheuttavat lisäksi ilmaston ääri-ilmiöt, kuten lisääntyvät myrskyt, tulvat ja kuivuus. Myös ilmaston muutokset johtuvat suurelta osin ihmisen toiminnasta.

Keräyksen tuotoista 40 prosenttia jää kotimaahan. Niinistön mukaan Kirkon diakoniarahaston ja seurakuntien diakoniatyön kautta pystytään näin antamaan ensiapua vaikeuksissa olevalle ihmiselle.

– Vielä nykyäänkin Suomessa on jopa satoja tuhansia ihmisiä, joiden tulot jäävät alle sen, mikä kohtuulliseksi katsotaan. Se on hätkähdyttävä määrä ihmisiä. Apuamme siis tarvitaan – myös kotimaassa. Niukka toimeentulo näkyy puutteena ruokapöydässä. Jostain on tingittävä, kun laskut on maksettava.

Niinistön mielestä ruokaturvan ei pitäisi olla hyväntekeväisyyden varassa, mutta julkinen auttamisjärjestelmä on joskus käänteissään hidas, eikä se kykene varautumaan kaikkiin tilanteisiin.

– Yhdessä voimme kannustaa ihmisiä huolehtimaan toisistaan. Kannustan vastuun ottamiseen, sillä auttamisesta tulee hyvä olo.