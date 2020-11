Sauli Niinistö: Aasian taloussopimus antaa ajattelemisen aihetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentin mukaan kaukaisetkin murrokset tuntuvat nopeasti myös lähellä.

Viisitoista Aasian ja Tyynenmeren alueen maata allekirjoittivat sunnuntaina vuosia valmistellun vapaakauppasopimuksen, jonka piiriin kuuluu yli kaksi miljardia ihmistä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö huomauttaa, että Hanoista käsin hyväksyttyä ”alueellista laaja-alaista talouskumppanuutta” on jo luonnehdittu maailman suurimmaksi vapaakauppasopimukseksi.

– Kiinan pääministeri näkyy kuvanneen uutta sopimusta sekä monenkeskisyyden että vapaakaupan voitoksi. Puhtaan kauppapoliittisen vaikutuksen syvyys jää nähtäväksi, Sauli Niinistö kirjoittaa blogissaan.

RCEP:n piirissä on lähes kolmannes maailmasta sekä väkiluvulla että bruttokansantuotteella mitattuna.

– Mutta määrääkin merkittävämpää on se, että kymmenen ASEAN-maan ja Kiinan rinnalla samassa sopimuksessa ovat myös Australia, Etelä-Korea, Japani ja Uusi-Seelanti. Intia joukosta vielä puuttuu, mutta senkin liittymiselle ovi jätettiin selvästi raolleen, presidentti sanoo.

Hän huomauttaa, että listalla on demokratioita, joita on totuttu pitämään osana maantieteestä irroitettua ”länttä”.

– Suurvaltakilpailun leimaamassa maailmassa, jossa monenkeskisyys on koetuksella, on puhuttu tarpeesta vahvistaa sekä ”lännen” ääntä että demokratioiden yhteistyötä. Saksan ja Ranskan johdolla on jo viime vuodesta lähtien rakennettu multilateralismia puolustavaa allianssia. Yhdysvalloilta odotetaan presidentti [Joe] Bidenin virkaanastumisen jälkeen avausta demokratioiden huippukokoukseksi, Sauli Niinistö toteaa.

Presidentin mukaan allekirjoituksen ajoitus antaa ajattelemisen aihetta.

– Kun globaalista vaikutusvallasta kamppaillaan, maantieteellinen etäisyys menettää merkitystään. Kaukaisetkin murrokset tuntuvat nopeasti myös lähellä, Sauli Niinistö sanoo.