Saudi-Arabiassa pidätetty kuninkaallisia

Kruununprinssin arvioidaan olevan pidätysten takana.

Saudi-Arabiassa pidätettiin perjantaina kolme maan kuningashuoneen jäsentä, kertoo BBC. Syitä pidätyksille ei ole julkistettu. Pidätetyt ovat kuninkaan veli, prinssi Ahmed bin Abdulaziz, ex-kruununprinssi Mohammed bin Nayef ja prinssi Nawaf bin Nayef. He lukeutuvat kuningashuoneen arvovaltaisimpiin jäseniin.

BBC:n mukaan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin arvioidaan olevan pidätysten takana. Kruununprinssiä on luonnehdittu maan ”todelliseksi hallitsijaksi”, ja hän on viime vuosina pyrkinyt lujittamaan otettaan maan johdossa. Pidätetyistä prinssi Ahmed bin Abdulaziz on aikaisemmin antanut kruununprinssiä arvosteleviksi tulkittuja lausuntoja.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Saudi-Arabiassa on pidätetty kuninkaallisia. Viimeksi vuonna 2017 kruununprinssi määräsi useita kuninkaallisia ja poliittisia vaikuttajia pidätettäväksi.

Pidätykset paljasti ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.