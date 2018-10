Saudi-Arabian kruununprinssi soitti kuolleen toimittajan pojalle

Saudi-Arabian valtionjohto on ilmoittanut ottavansa osaa kuolleen toimittaja Jamal Khashoggin läheisten suruun.

Saudi-Arabian ulkoministeriö on julkaissut virallisella Twitter-tilillään tiedotteen, jonka mukaan kruununprinssi Muhammad bin Salman on soittanut Jamal Khashoggin pojalle Saleh Khashoggille ja esittänyt hänelle ja hänen perheelleen osanottonsa toimittajan kuoleman johdosta.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi katosi lokakuun 2. päivänä mentyään konsulaattiin. Turkki ilmoitti pian katoamisen jälkeen saaneensa haltuunsa äänitallenteita siitä, että Saudi-Arabian tiedustelupalvelun agentit kiduttivat, tappoivat ja paloittelivat Khashoggin konsulaatissa. Murhasta epäillään iskuryhmää, joka oli lennätetty paikalle Saudi-Arabiasta.

Saudi-Arabian versiot tapahtumista ovat eläneet. Ensin väitettiin, että toimittaja poistui konsulaatista elossa. Sittemmin Khashoggin on kerrottu kuolleen ”nyrkkitappelussa”.

The Leadership Extends Condolences to the Family of Jamal Khashoggi pic.twitter.com/8GwxrTOWdv

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) October 21, 2018