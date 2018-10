Saudi-Arabia vaimentaa toisinajattelijoita myös trolliarmeijalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kohteena ovat maata ja sen hallintoa arvostelevat henkilöt.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammad bin Salman ja hänen lähimmät neuvonantajansa pyrkivät järjestelmällisesti vaientamaan nettikritiikin trolleja käyttämällä, kertoo The New York Times.

Maan trolliarmeijaan kuuluu satoja työntekijöitä, joiden tehtävä on vainota ja vaientaa maata ja sen johtoa kritisoivat henkilöt maassa ja sen ulkopuolella. Mukana on ollut tiettävästi myös saudiarabialainen Twitterin työntekijä, joka on vakoillut käyttäjätilejä Saudi-Arabian johdon tukemiseksi.

Myös maan Istanbulin suurlähetystössä surmansa saanut toimittaja Jamal Khashoggi sai osansa trolliarmeijan toimista vuosien mittaan.

”Aamut olivat hänelle pahimpia, sillä hän joutui heräämään netin vastineeseen jatkuvasta aseiden tulituksesta”, sanoo Khashoggin pitkään tuntenut Maggie Mitchell Salem.

Sauditrollit toimivat aktiivisesti Twitterissä, sillä se on ollut maassa hyvin suosittu vuoden 2010 arabikeväästä lähtien. Operaation strategiasta on pitänyt huolen bin Salmanin kärkineuvonantaja Saud al-Qahtani, joka sai lauantaina potkut toimittajakohun jälkimainingeissa. Hänen uskotaan hallinnoineen myös paikallista mediaa ja järjestäneen kruununprinssille haastatteluja ulkomaisiin lehtiin.

NYT:n mukaan monet saudit toivoivat Twitterin tuoman tiedonvälityksen demokratisoivan maata. Sen sijaan Saudi-Arabiasta on tullut näyteikkuna sille, miten autoritäärinen hallinto manipuloi sosiaalista mediaa vaimentaakseen tai hukuttaakseen kriittisiä ääniä samalla kun se kertoo omaa versiotaan todellisuudesta.

Tietojen mukaan Khashoggi pyrki ennen kuolemaansa keräämään myös vapaaehtoisia vastavoimia taistelemaan trolleja vastaan Twitterissä.