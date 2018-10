Saudi-Arabia: Kyseessä roisto-operaatio, ei tietoa ruumiista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan ulkoministerin mukaan toimittajan murhan yksityiskohdista ei ole tietoa.

Saudi-Arabian ulkoministeri Adel Al-Jubeir kiistää maan kuningashuoneen olleen tietoinen toimittaja Jamal Khashoggin murhasta maan Istanbulin konsulaatissa, kertoo Fox News. Hänen mukaansa kyseessä oli ”roisto-operaatio”, jonka toteuttajat ylittivät valtuutensa.

Ulkoministerin mukaan tekijät antoivat tapahtuneesta kotimaahansa palattuaan myös viranomaisille väärää informaatiota, kuten että Khashoggi olisi poistunut konsulaatista. Tässä kohtaa kuningas määräsi hänen mukaansa tutkinnan Turkin esittämien poikkeavien tietojen vuoksi.

Al-Jubeirin mukaan tutkinnassa selvisi, että toimittaja oli kuollut konsulaatissa. Tietoa siitä kuinka, tai missä ruumis on ei hänen mukaansa kuitenkaan Saudi-Arabialla ole. Kahdeksantoista henkilöä on hänen mukaansa pidätetty kuulusteluja varten. Tarkoitus on hänen mukaansa toimia yhdessä Turkin viranomaisten kanssa.

”Olemme valmiita kääntämään jokaisen kiven, löytämään kaikki faktat ja rankaisemaan tästä murhasta vastuussa olevia”, hän kertoi Fox Newsin haastattelussa.

Saudi-Arabia aikoo ulkoministerin mukaan myös varmistaa, ettei mitään tällaista tule koskaan enää tapahtumaan. Hän myös puolusti hidasta tiedottamista asiassa.

”Muistakaa, tällaisessa asiassa haluat ilmoittamiesi asioiden olevan niin tarkkoja kuin ne vain voivat olla. Et halua kertoa spekulaatioita, huhuja tai juoruja. Nämä asiat ottavat aikansa.”

Useat maat ovat olleet tyytymättömiä Saudi-Arabian esittämiin selityksiin tapahtuneesta, viimeksi asiaa kritisoivat Saksa sekä myös Euroopan unioni.