Saudi-Arabia julkaisi kuvat: prinssi tapasi kuolleen toimittajan pojan

Saudi-Arabian ulkoministeriö on julkaissut Twitterissä kuvia kuolleen toimittaja Jamal Khashoggin omaisista tapaamassa Saudi-Arabian kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saudia ja Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salmania.

Al Jazeeran mukaan etenkin kuva, jossa kruununprinssi kättelee Jamal Khashoggin poikaa Saleh Khashoggia on kirvoittanut kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Al Jazeeran lähteen mukaan Saleh Khashoggi on ollut matkustuskiellossa siitä lähtien, kun hänen isänsä alkoi kirjoittaa kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi katosi lokakuun 2. päivänä mentyään konsulaattiin. Turkki ilmoitti pian katoamisen jälkeen saaneensa haltuunsa äänitallenteita siitä, että Saudi-Arabian tiedustelupalvelun agentit kiduttivat, tappoivat ja paloittelivat Khashoggin konsulaatissa. Murhasta epäillään iskuryhmää, joka oli lennätetty paikalle Saudi-Arabiasta.

Saudi-Arabian versiot tapahtumista ovat eläneet. Ensin väitettiin, että toimittaja poistui konsulaatista elossa. Sittemmin Khashoggin on kerrottu kuolleen kuristusotteeseen jonkinlaisen tappelun tuoksinassa.

Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo kuninkaallisten ottaneen osaa toimittajan omaisten suruun.

.@KingSalman receives Sahl bin Ahmed Khashoggi and Salah bin Jamal Khashoggi in the presence of #CrownPrince and share their deepest condolences and sympathy to the family of Jamal Khashoggi, may God rest his soul pic.twitter.com/ya2silIbjI

