Satu Hassi: Eurosta ulos vain megalomaanisen kriisin kautta

SuomiAreenassa keskusteltiin euron hyödyistä Suomelle.

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassin mukaan on Suomen etujen mukaista kehittää ja uudistaa euroa.

– Aikoinaan, kun eduskunnassa päätettiin Suomen liittymisestä Euroopan talous- ja rahaliittoon, esitin hyvin kriittisiä puheenvuoroja, Satu Hassi sanoi SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa.

Panelisteilta kysyttiin, onko Suomen etu olla eurossa.

– Nyt kun olemme eurossa, niin en näe mitään muuta tietä siitä ulos kuin aivan megalomaaninen kriisi, jota en todellakaan toivo, Hassi totesi.

– Meidän etumme on yrittää pitää tätä systeemiä pystyssä ja kehittää sitä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen oli samoilla linjoilla.

– Aikanaan olisi ehkä voitu valita toisin euron osalta, mutta kun valinta on tehty, niin on ehdottomasti suomalaisten kuluttajien ja yritysten etu, että ollaan eurossa, Kurvinen sanoi.

Hänen mukaansa eurolla on omat ongelmansa ja valuvikansa.

– Pitää vahvistaa tätä pohjoista talouskurimallia eli sitä, että hoidetaan asiat kunnolla.

– Kyllä euro on kuitenkin, kun mennään ruohonjuuritasolle ja käytännön elämään, suomalaisten etu kaikkine puutteineen ja ongelmineenkin.

Kurvisen mukaan euron ansiosta korkotaso on inhimillinen, ja viennistä riippuvaisilla pk-yrityksillä on vakaat olosuhteet ilman valuuttariskiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén korosti, että Suomi on pieni, syrjäinen vientivetoinen maa.

– Kyllä meidän etumme on mahdollisimman vahva ja vakaa EU ja euro, Sirén perusteli.

– Minun mielestäni keskeinen pointti Satu Hassin kommentissa oli se, että Suomi on vahvasti mukana kehittämässä näitä järjestelmiä. Meidän pitää olla mukana ytimessä viemässä eteenpäin kestävää ja vastuullista toimintaa.

Sdp:n puoluehallituksen jäsen, Kalevi Sorsa -säätiön tutkija Kaisa Penny kannatti niin ikään euroa.

– Eurojärjestelmä on sopimuksilla luotu, ja sitä voidaan kehittää. Minun mielestäni euro on meille ehdottomasti hyvä, koska vaihtoehdot ovat hirveän kriisin kautta ulos, Penny sanoi.

– Ja mikäs se vaihtoehto on, jos me palaamme omaan markkaan? Me olemme yksin pienenä pohjoisena maana sen kanssa. Se ei todellakaan ole järkevä ratkaisu.

Myös Penny korosti, että eurossa on paljon valuvikoja ja ongelmia kokonaisuuden kannalta.

– Meillä on erilaisia maita, joissa on hyvin erilaiset palkkatasot, talousjärjestelmät ja elintasot. Tämä pohja, jossa meillä on valtavia vaihtotaseiden epätasapainoja euromaiden välillä, on se mikä luo valuutalle valtavia ongelmia.

Pennyn mukaan pohjoismainen talouskuripolitiikkaa on ollut osaltaan syy siihen, mikä on luonut kriisin pohjan.

– En tarkoita sitä, että meidän pitää mennä eteläeurooppalaiseen löysään (finanssipolitiikkaan). Meidän pitää pyrkiä luomaan koko euroalueelle yhteistä kehityssuuntaa, jossa tuloerot, hyvinvointitasot ja talouksien erot pienenevät huomattavasti, jotta koko valuutta-alue voisi paremmin.

Perussuomalaisten kansaedustaja Sakari Puiston mielestä euro on tuonut Suomelle paljon vaikeuksia, mutta sillä on myös hyviä puolia.

– Fakta on se, että Suomi on eurossa. Sinne ehkä mentiin hätiköiden. Muutama vuosi oli aikamoista nousukiitoa, ja sen jälkeen alkoivat heti vaikeudet, jotka ovat kroonistuneet ja riskit ovat edelleen olemassa, Puisto totesi.

– Pohjoinen maaryhmä on tietysti ajanut konservatiivisempaa politiikkaa, ja siinä voidaan olla kohtuudella mukana, mutta kyllä siihen sisältyy aika isoja riskejä.

Puiston mukaan Suomi on ”maksajan roolissa saanut melkoista päänsärkyä, mutta on siinä (eurossa) hyviäkin puolia”.