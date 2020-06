Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen kanssa taistelevat kokevat, ettei taudista pääse hevin eroon.

Suomessa on satoja potilaita, joiden tuskat koronakeväästä eivät tunnu loppuvan. Pitkäaikaissairaat kärsivät kotonaan.

Sairaalahoidon ulkopuolella pitkäänkin sairastaneet eivät näy koronatilastoissa eikä heitä ole paljon huomioitu. Myöhäisoireista tiedetäänkin vielä varsin vähän.

Vantaalainen it-asiantuntija Joni Savolainen, 34, on sairastanut 13. maaliskuuta alkaen ja hänen avopuolisonsa 14. maaliskuuta alkaen. Savolainen kertoo, että he eivät ole vieläkään kunnossa noin 95 vuorokauden jälkeen. Viimeksi viikolla polvitaipeessa tuntui painetta ja kovaa kipua kuin ”joku ylimääräinen liikkuisi siellä”.

Joni Savolainen vetää Facebookissa Koronaviruksen saaneet ja oireilevat -vertaistukiryhmää. Ryhmässä virusta nimitetään piruksi.

Ryhmässä on tehty 507 vastausta saanut kysely. Vastaajista noin 300 katsoo sairastaneensa tai yhä sairastavansa koronan oireita yli 60 vuorokautta. Monen oireet ovat kestäneet huomattavasti kauemminkin.

Yleisimpinä oireina kerrotaan kuumeesta, sykkeen kohoamisesta, väsymyksestä, kuivasta yskästä, hengenahdistuksesta, lihassäryistä ja paineesta rinnan alueella.

Kaksi kolmesta testatusta ryhmässä on kuitenkin saanut koronatesteistä negatiivisen tuloksen.

Ryhmässä on käsitys, että Suomessa on huomattavastikin paljon enemmän koronasta kärsiviä kuin tiedetään. Yksistään ryhmässä heitä on siis satoja.

Joni Savolainen on listannut itseltään 37 oiretta. Eräs vastaaja on listannut 31 eri oiretta, kuten silmäkivut ja lihasnykäykset.

Testi negatiivinen,

tai testiin ei pääse

Facebook-ryhmän kyselyn 507 vastaajista kaksi kolmesta kertoo, ettei ole ollut sairaalahoidossa. Ensiavussa on käynyt 31 prosenttia.

Yli 130 päivän sairauden keston ilmoittaa yhdeksän vastaajaa, yli 120 päivää kuusi vastaajaa, yli 100 tai 110 päivää yhteensä kuusi vastaajaa, yli 90 päivää 23 vastaajaa, yli 80 päivää 39 vastaajaa, yli 70 päivää 106 vastaajaa ja yli 60 päivää 109 vastaajaa.

Yli 60 päivää kestäneistä oireista kertoo siis kaikkiaan 298 vastaajaa 507:sta.Kolme neljästä kyselyn vastaajasta on 30-59-vuotiaita, Kahdeksan kymmenestä on miehiä, puolet Uudeltamaalta ja hieman alle puolet perusterveitä.

Yhdeksän kymmenestä on sairastellut flunssaa viimeisen viiden vuoden aikana vain vähän tai ei ollenkaan.

60 prosenttia on päässyt koronatestiin, 13 prosenttia ei ole päässyt vaikka olisi halunnut ja 30 prosenttia ei ole testattu. Positiivisen tuloksen antajia on 61 ja negatiivisen 334. Moni vastaaja arvostelee rankasti testien oton tasoa, varsinkin epidemian alussa.

Joka kolmatta ei siis ole testattu, mutta he uskovat sairastavansa tai sairastaneensa koronaa. Usealle testit ovat näyttäneet negatiivista, vaikka oireet täsmäävät ja lääkärikin on voinut sanoa kyseessä olevan korona. Moni on epätietoinen.

Vastaajista 64 prosenttia kertoo sairastavansa edelleen, 14 prosenttia kertoo olleensa oireeton alle 10 vuorokautta ja kahdeksan prosenttia olleensa oireeton alle 20 vuorokautta. Oireet palasivat oletetun tervehtymisen jälkeen alle viikossa 32 prosentille, viikossa 11 prosentille ja ovat jatkuneet koko ajan 26 prosentilla.

Kyselyn vastaajat jakautuvat veriryhmiin suunnilleen samoin kuin suomalaiset keskimäärin. Vastaavassa pitkäaikaissairaiden Ruotsin FB-ryhmän kyselyssä saatiin 2118 vastausta. Heistä erottui veriryhmä A-, johon kuului lähes kuusi kymmenestä vastaajasta.

