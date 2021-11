Satojen siirtolaisten rajanylitys torjuttiin vesitykeillä

Puolan rajavartiolaitos kertoo torjuneensa satojen siirtolaisten yrityksen ylittää raja laittomasti Kuznican kylän lähellä.

Aggressiivisesti käyttäytyneiden henkilöiden sanotaan heittäneen kiviä ja savupommeja kohti Puolan viranomaisia. Väkijoukko pidettiin loitolla vesitykkien ja kyynelkaasun avulla.

Puolan puolustusministeriön mukaan Valko-Venäjän turvallisuusjoukot olivat antaneet osalle siirtolaisista tainnutuskranaatteja. Rajavyöhykkeeltä kuvatussa videossa naamioituneet Valko-Venäjän sotilaat tarkkailevat kiviä heitteleviä henkilöitä vain noin kymmenen metrin päässä.

– Tämän päivän hyökkäys on toteutettu Valko-Venäjän viranomaisten tiukassa valvonnassa, Puolan puolustusministeriö kirjoittaa Twitterissä.

